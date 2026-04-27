Tarragona recupera el edificio medieval de Ca la Garsa y reabre la calle Talavera de la Part Alta

Tarragona recupera uno de sus rincones históricos más olvidados y abandonados: este lunes por la tarde se ha inaugurado la restauración de Ca la Garsa, el edificio del barrio judío de la Part Alta. Tras casi seis meses de obras y una inversión de más de 100.000 euros, el Ayuntamiento ha rehabilitado un yacimiento que se sostenía con andamios de urgencia desde el año 2018. La actuación reciente se ha centrado en reforzar las bases y la estructura del edificio histórico, lo que ha permitido reabrir la calle Talavera.

Las obras de restauración se iniciaron a finales del pasado mes de octubre, han contado con una inversión exacta de 109.796,38 euros por parte del consistorio y finalizaron la semana pasada. La actuación de consolidación se ha dividido en cuatro líneas de acción: el recalce de los cimientos del muro de la calle Talavera, la estabilización y reparación de las grietas del monumento, el refuerzo y mejora de los materiales de los arcos y el saneamiento general del yacimiento, para retirar los elementos degradados de las estructuras que habían perdido su función.

La actuación también ha permitido la reapertura de la calle Talavera hasta la plaza dels Àngels, una conexión que llevaba cerrada desde una intervención de emergencia en hace ocho años. En ese momento, se instalaron unos andamios para sostener las estructuras del monumento.

La actuación hecha

Desde el Ayuntamiento de Tarragona indican que, con una mejora del contrato, se ha aprovechado para instalar una nieva iluminación ornamental al recinto que "pone en valor" las arcadas de Ca la Garsa. Así, se han instalado cuatro focos para iluminar los grandes arcos desde la parte inferior, dos más para iluminar los arcos del pasaje y otra para su interior. Además, se han instalado dos proyectores para iluminar desde el exterior, jugando con la temperatura de color que permite resaltar el monumento.

Durante la inauguración del yacimiento recuperado, este lunes por la tarde, el concejal de Patrimonio de Tarragona, Nacho García Latorre, ha señalado que "se ha dignificado esta pequeña parte del barrio judío de Tarragona". Tanto las obras de recuperación como la reapertura de la calle Talavera eran demandas de los vecinos de este sector de la Part Alta.

En paralelo a las obras de consolidación, Ematsa, en el marco del Plan de mejora de la red de alcantarillado, ha rehabilitado los colectores de la red del entorno de Ca la Garsa y la plaza de Rovellat. En concreto, se ha hecho un tramo de unos 20 metros con el sistema de manga sin apertura de zanja y otro tramo de unos 30 metros con apertura de zanja. Los trabajos han tenido un coste aproximado de 10.000 euros para el tramo con manga y cerca de 50.000 euros para la intervención con apertura de zanja. La presencia de restos arqueológicos a la zona ha complicado esta actuación.

El barrio judío

Entre los siglos XIV y XV, la plaza dels Àngels era conocida como plaza de la Juheria; posteriormente fue cambiando de nombre hasta el siglo XVIII, que ya empezó a recibir el nombre de plaza de la Mare de Déu dels Àngels. Ca la Garsa era el centro del barrio judío de Tarragona, conocido como el 'Call Jueu'. Los restos que se conservan corresponden a un edificio importante construido entre los siglos XIII y XIV, anterior a la expulsión de los judíos y que a estas alturas presenta una estructura muy parcial.