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El Área Metropolitana de Tarragona impulsa un estudio para analizar la viabilidad de una futura empresa energética

La asociación supramunicipal quiere tener "más capacidad de control sobre los costes que asumen los ayuntamientos" en materia energética

El Área Metropolitana de Tarragona crece: Creixell entra a formar parte de la asociación municipal

El parque eólico de la Serra del Tallat, entre las demarcaciones de Tarragona y Lleida, en una imagen de archivo.

El parque eólico de la Serra del Tallat, entre las demarcaciones de Tarragona y Lleida, en una imagen de archivo. / Jaume Sellart

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La Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha adjudicado la realización de un estudio jurídico para analizar las diferentes vías legales que permitan valorar la viabilidad de una posible herramienta energética de carácter metropolitano. El encargo se ha adjudicado a la empresa especializada SAMSO EDS, S.L., consultora con experiencia en el ámbito del derecho vinculado a la transición energética y en el análisis de modelos públicos de gestión.

Este estudio, previsto en el Plan de Trabajo de la asociación y alineado con la estrategia del área metropolitana, tiene como objetivo analizar los diferentes escenarios jurídicos posibles, como por ejemplo la configuración de un medio propio, una empresa pública u otras fórmulas de cooperación, así como evaluar las ventajas, riesgos y posibles vías de implantación.

El presidente metropolitano y alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, ha destacado que “este es un primer paso para analizar con rigor qué podemos hacer como territorio en un ámbito tan estratégico como la energía. No implica ninguna decisión previa, sino la voluntad de disponer de toda la información para valorar si tiene sentido avanzar hacia una herramienta compartida”.

Muñoz ha subrayado que “hablamos de una oportunidad para mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema energético, pero también para tener más capacidad de control sobre los costes que asumen los ayuntamientos y, a la vez, para disponer de instrumentos que nos ayuden a dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad energética”. El estudio incluirá un análisis comparado de las diferentes alternativas jurídicas y la definición de una hoja de ruta que permita, si procede, avanzar en el futuro hacia un modelo compartido de gestión energética.

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Desde la asociación metropolitana se remarca que esta actuación se enmarca en un modo de trabajar basado en la cooperación entre municipios y en la generación de proyectos útiles y realistas para el conjunto del territorio, con el objetivo de reforzar la capacidad de acción metropolitana en ámbitos clave.

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