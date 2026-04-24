Protección Civil del Estado probará el ES-Alert en las áreas nucleares de Catalunya el 27 y el 29 de abril

El sistema ES-Alert se pondrá a prueba en las zonas cercanas a las centrales nucleares españolas entre el 24 de abril y el 13 de mayo. El simulacro se llevará a cabo en las áreas de nivel I (con un radio de diez kilómetros) contempladas en los planes de emergencia exterior, como el PENTA I en Catalunya.

En el entorno de la central nuclear de Vandellòs II (Baix Camp), la prueba tendrá lugar el 27 de abril, mientras que en la de Ascó (Ribera d’Ebre) se realizará el 29 de abril. Dado que la notificación de una emergencia nuclear es competencia del Estado, será la Subdelegación del Gobierno en Tarragona la encargada de activar el aviso, y el Centro Estatal de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) quien lo difundirá.

El ejercicio comenzará a las once de la mañana de ambos días y, durante un periodo de entre 15 y 20 minutos, se enviará el mensaje a través de las antenas repetidoras de las compañías telefónicas. La subdelegada del Gobierno en la provincia, Elisabet Romero, comparecerá poco después desde la sede en Tarragona para realizar un primer balance del simulacro.

El simulacro también se llevará a cabo en Burgos, Cáceres, Guadalajara y Valencia, alcanzando un total de 61 municipios y más de 75.000 habitantes.