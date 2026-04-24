PortAventura World tendrá el primer Hard Rock Café situado en un parque temático de Europa

PortAventura World y la icónica marca de hostelería y entretenimiento Hard Rock Internacional han anunciado este viernes un acuerdo para construir el primer café de la empresa americana en un parque temático en Europa. Este se abrirá este mismo verano de 2026, según han revelado en un comunicado y de esta forma, la marca internacional llegará a la provincia de Tarragona evitando el debate sobre el proyecto del casino, que sigue latente en Catalunya.

El establecimiento tomará el nombre de ambas marcas para formar Hard Rock Café PortAventura, y quiere ofrecer a los visitantes "una oportunidad única de ampliar su visita con una experiencia gastronómica y de entretenimiento icónica", junto a los tres parques temáticos y a los diez hoteles del resorte ubicado entre Salou y Vila-seca (Tarragonès). La colaboración de ambas marcas del entretenimiento tiene como objetivo "reforzar el atractivo internacional de la destinación, impulsar la desestacionalización y las visitas todo el año y atraer a un público más amplio y diverso", apuntan las compañías.

El nuevo establecimiento

Con una capacidad aproximada de 430 personas, el nuevo local ha sido diseñado para familias, jóvenes, adultos, parejas y amantes de la música. Contará con actuaciones de música en directo y ofrecerá servicio completo a mesa para comidas y cenas durante todo el año. El restaurante estará abierto al público en general, sin necesidad de adquirir entrada a los parques ni de alojarse en los hoteles del resort. También se ha presentado la imagen que ofrecerá el local, con la icónica guitarra de Hard Rock.

Noticias relacionadas

El establecimiento presentará el menú característico de Hard Rock Cafe, que incluye sus famosas hamburguesas, costillas, sándwiches y ensaladas. El local contará con "merchandising exclusivo" desarrollado en colaboración con PortAventura World y en el espacio también se podrán celebrar eventos privados y corporativos. Esta apertura es la primera de Hard Rock Cafe en la provincia de Tarragona y la segunda en Catalunya.