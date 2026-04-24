Detenidos tres hombres en Vila-seca acusados de robar combustibles de autobuses

Agentes los Mossos d’Esquadra, adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou y Vila-seca (Tarragonès), han detenido esta pasada madrugada de viernes a tres hombres de 37, 43 y 46 años como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa por actos preparatorios. Además, los individuos de 43 y 46 años fueron arrestados también por un delito de usurpación de estado civil. A estas acusaciones se suman otras: en el caso del hombre de 43 años, tiene en vigor una orden de detención, mientras que el de 46 había sido detenido anteriormente por conducir sin haber obtenido nunca el permiso.

Los hechos han tenido lugar este mes de abril, cuando se detectaron varios robos con fuerza de combustible en autobuses estacionados en un descampado del polígono industrial Alba, en Vila-seca. En total, catorce vehículos resultaron afectados. Ante esta situación, hace pocos días se activó un dispositivo preventivo específico con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

Gracias a diversas actuaciones policiales, los agentes lograron identificar el vehículo supuestamente utilizado en los robos, así como a uno de los posibles implicados. Alrededor de la 01:00 de la madrugada de este viernes, 24 de abril, una patrulla de paisano localizó dicho vehículo cuando circulaba por la avenida de la Vila del Comú, en el centro de Vila-seca, en dirección al polígono industrial Alba, muy cerca del lugar donde se habían producido los robos. Se ha interceptado el vehículo e identificado a sus tres ocupantes, lo que ha permitido a la policía catalana saber que el conductor, de 46 años, acumulaba 23 antecedentes; el copiloto, de 43 años, tenía 51; y el tercer ocupante, de 37 años, contaba con 24.

Varios presuntos delitos

Durante el registro, ninguno de ellos llevaba documentación, por lo que su identificación tuvo que realizarse de forma verbal. El conductor afirmó en un primer momento tener 49 años, lo que despertó las sospechas de los agentes al no coincidir con los datos del titular del vehículo, y tras comprobarlo, los Mossos han confirmado que estaba suplantando la identidad de su hermano porque nunca había obtenido el permiso de conducir. El copiloto también facilitó datos falsos, asegurando ser un hombre de 44 años cuya identidad coincidía con la de su propio hermano; la investigación determinó que hacía lo mismo para eludir su detención, ya que tenía una orden judicial en vigor.

En el maletero del coche se ha encontrado una garrafa vacía de 25 litros con restos de combustible y un dispositivo para trasvasar líquidos, además de herramientas y guantes. Asimismo, en la puerta del copiloto se encontró un arma blanca, lo que dio lugar a una denuncia por tenencia de arma prohibida. Ninguno de los tres hombres ha podido justificar de forma coherente su presencia de madrugada en el polígono industrial, y ante el conjunto de indicios, la policía los ha detenido como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa por actos preparatorios.

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Además, el conductor y el copiloto fueron arrestados también por usurpación de estado civil; en el caso del primero, se suma la conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia, y en el segundo, la existencia de una orden de detención vigente. Está previsto que los detenidos pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona entre mañana y pasado.