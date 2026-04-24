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Cuatro detenidos, entre los cuales un menor, por daños a dieciséis vehículos estacionados en el centro de Salou

Entre ellos, también hay dos jóvenes de 18 años y uno de 19

Coche de los Mossos d'Esquadra

Coche de los Mossos d'Esquadra / MOSSOS / Europa Press

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a cuatro hombres, dos de 18 años, uno de 19 y un menor, como presuntos autores de un delito de daños a dieciséis vehículos estacionados en la calle del Nord de Salou, en el centro de la población.

Hacia las cinco de la madrugada, una patrulla observó a un grupo de juventudes andando que aceleraron el paso y se alejaron al darse cuenta de la presencia policial. Posteriormente, un ciudadano requirió la presencia policial y les informó que cuatro jóvenes, la descripción de los cuales era coincidente con el grupo, habían causado los desperfectos.

Los agentes acabaron alcanzando a los acusados, los localizaron y detuvieron a unos 50 metros después de constatar que habrían causado daños a los dieciséis vehículos.

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El menor pasó a disposición de Fiscalía de Menores y el resto lo hicieron este pasado jueves ante el juzgado de guardia de Tarragona.

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