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Muere un ciclista de 44 de Tarragona en un accidente en la TP-2002 en Aiguamúrcia

El conductor del vehículo implicado huyo del lugar de los hechos pero fue detenido posteriormente

Así son las nuevas ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)

Así son las nuevas ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) / FERRAN NADEU

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Tarragona
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Un ciclista de 44 años y vecino de Tarragona murió este pasado miércoles por la tarde en un accidente de tráfico en la carretera TP-2002 en el término municipal de Aiguamúrcia (Alt Camp), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente a las 17:48 horas y se activaron seis patrullas de la policía, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Las primeras investigaciones de la policía indican que el accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 5.2 de esta vía comarcal, que une las poblaciones de Vila-rodona y El Pont d'Armentera y que es muy frecuentada por ciclistas. En el accidente, un turismo chocó con la bicicleta, provocando finalmente el desenlace fatal para el ciclista.

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El vehículo implicado en el suceso huyó del lugar, pero posteriormente, los Mossos localizaron el conductor en su casa y lo detuvieron poco después. Con esta, ya son 28 las personas que han perdido la vida este 2026 en las carreteras catalanas.

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