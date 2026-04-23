La Generalitat aprueba el Eix Cívic de Salou, que urbanizará la antigua vía ferroviaria y acogerá el futuro TramCamp

La comisión territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado definitivamente la modificación del planeamiento urbano que permitirá la integración del trazado de la antigua vía del tren en el núcleo de Salou. El proyecto, que tiene el nombre de Eix Cívic, será un trazado verde de cerca de 2 kilómetros de largo con equipamientos públicos y que, en el centro, tendrá el paso del futuro tranvía del Área Metropolitana de Tarragona, el TramCamp.

Desde Salou, el alcalde Pere Granados ha celebrado la noticia y ha afirmado que el Ayuntamiento facilitará los trámites para agilizar el proyecto. Este no tiene todavía ningún calendario pero deberá ser paralelo a la aplicación de la primera fase del tranvía entre Cambrils, Salou y Vila-seca.

Prioridades municipales

A lo largo de un recorrido de unos 1.900 metros, ocupando los terrenos que hasta hace pocos años todavía contenían la vía ferroviaria entre Tarragona y Tortosa, se promocionará una integración urbana mediante un gran paseo verde, nuevas conexiones viarias y de espacios libres y la construcción de viviendas. En una atención a los medios aprovechando la Diada de Sant Jordi, este jueves Granados ha afirmado que será "la gran transformación urbana del núcleo" y que esta responde a "un objetivo básico, la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas".

El alcalde ha mencionado algunos de los equipamientos y elementos de esta transformación, como los espacios verdes, una nueva biblioteca "muy necesaria" y la apuesta por la vivienda protegida. El Ayuntamiento de Salou tiene reservada, en los presupuestos de 2026, una partida de 3,5 millones de euros para la expropiación de parte los terrenos y propiedades colindantes al Eix Cívic, un proceso que Granados no ve como "un impedimento para el proyecto".

El alcalde tampoco ha querido poner fechas para iniciar la construcción del Eix Cívic, pero ha indicado que, de cara al 2029, con la llegada del TramCamp, "el proyecto deberá estar muy avanzado; y la urbanización, totalmente acabada".

La transformación del núcleo

Las obras de urbanización del Eix Cívic de Salou correrán a cargo del Departament de Territori de la Generalitat y el objetivo de la modificación, ahora aprobada, es recuperar para la ciudad los terrenos que habían sido de uso ferroviario hasta el año 2020. El proyecto propone, entre otros, la construcción de un párquing soterrado, el encaje del tranvía, la ordenación de la zona para incrementar el espacio libre y de equipamientos públicos y mejorar la conexión con el entorno urbano desde la movilidad sostenible.

Aunque el trazado ferroviario en el término salouense es mayor, el ámbito de actuación comprende los casi 2 kilómetros lineales desde el límite con Cambrils hasta el paso de la carretera C-14, dejando al sur la playa de Salou y al norte el centro de la ciudad. En total, una superficie de 4,96 hectáreas entre las que destaca la creación de una nueva y gran plaza pública, entre la Torre Vella y la iglesia de Santa Maria del Mar, en la zona en la que se situaba la antigua estación de trenes. Aquí se situará el párquing soterrado para 500 vehículos y nuevos equipamientos, como una biblioteca, un centro de interpretación de la historia de Salou y otro para las empresas y los emprendedores locales.

Más al oeste, cerca de la plaza de la Província, está prevista la construcción de una nueva promoción de vivienda pública: habrá 144 nuevos pisos, de los cuales 117 serán de protección oficial. En esta zona también se prolongará la fachada urbana, con comercios y servicios del centro. Y hacia el este, cerca del Mercat Municipal, habrá una extensa zona verde, por lo que el paseo tendrá forma de una gran avenida urbana. Las zonas libres ocuparán más del 90% del ámbito total del Eix Cívic, que "se ha diseñado para estructurar una red de zonas verdes urbanas interrelacionadas", según ha detallado la Generalitat en un comunicado, incluyendo refugios climáticos.

Paralelo a la construcción del TramCamp

La reordenación de la zona apuesta también por la movilidad sostenible, ya que incorpora el trazado del TramCamp, a pesar de que este queda fuera del ámbito, al ser una licitación y un proyecto diferentes. Precisamente este será el tramo central del paso del futuro tranvía, cuya primera fase está proyectada, y ya en construcción, entre Cambrils, Salou y Vila-seca. El proyecto del Eix Cívic también apuesta por la pacificación de todo el sistema viario, excepto las calles de comunicación vertical, que deben permitir la conexión de ambos lados.

En diciembre de 2024, la Comisión territorial de urbanismo aprobó definitivamente el plan de la primera fase del tranvía del Camp de Tarragona, con un trazado de unos 16,4 km que, en parte, aprovechará la antigua línea ferroviaria de Cambrils, igual que Salou. Posteriormente, en enero de 2025, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Salou firmaron un convenio para integrar urbanísticamente el tranvía en el municipio, incluyendo el compromiso de financiar las obras de urbanización del Eix Cívic.