Amposta recurrirá la orden de la Generalitat de aplicar este 2026 una Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Amposta llevará a la justicia la obligación de la Generalitat de Catalunya de implantar una Zona de Bajas Emisiones este mismo 2026 al considerar "desproporcionada" la medida. La capital del Montsià ha paralizado los trabajos de redacción de la normativa de la zona de exclusión y defiende que en un municipio de menos de 25.000 personas deben "apostar por los planes de movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire" como métodos contra la contaminación.

A finales del mes de diciembre de 2025, la Generalitat de Catalunya realizó una revisión del listado de ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes que no tenían la obligación de aplicar una ZBE por mantener unos buenos indicadores de calidad del aire. Con el cambio de algunos de estos indicadores, el Govern pasó a obligar a algunas ciudades que sí registraban recientemente algunas superaciones de parámetros que activaban la obligación, entre las cuales, Tortosa y Amposta. Desde el Ayuntamiento de Amposta, la concejal de Acción Climática y primera teniente de alcalde, Núria Marco (ERC), explica que supieron de esta obligación a través de los medios de comunicación.

Una "incongruencia"

Tras pasar por el pleno municipal las alegaciones al "cambio de parecer de la Generalitat" para dejar constancia de ellas, y según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el Ayuntamiento de Amposta presentará un recurso de reposición para impugnar la resolución de la administración autonómica, y posteriormente, también preparan un requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo. "La Generalitat cambió las normas de juego a última hora, coger un periodo de 4 años para valorar si en un momento se superaron los indicadores es desproporcionado porque no podemos aplicar las mismas medidas que una ciudad que los supera cada día", lamenta Marco a este medio.

La concejal asegura que el consistorio pidió a la Generalitat los datos de la nueva lista revisada y los indicadores de contaminación, que demostrarían la superación de los umbrales de ozono troposférico, pero que, "después de un mes, no obtuvimos respuesta", y tilda el cambio del criterio del Govern catalán de "incongruencia".

En este sentido, asegura que el consistorio no puede comprobar cuándo ni por qué se superaron esos niveles, ni durante cuánto tiempo. "Creemos que se trata de un indicador que sube con la temperatura y en un punto muy concreto, pero todavía no sabemos nada para poder contextualizarlo, seguimos esperando los datos de la Generalitat", dice la titular de Acción Climática. Marco también recuerda que por el municipio de Amposta pasan vías importantes de comunicación, como la autopista AP-7 y las carreteras N-340 y C-12, igual que pasa en otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona. "Por mucha ZBE que tengamos en la ciudad, la contaminación continuará afectando a la ciudadanía", afirma.

Acciones paralelas a la ZBE

Desde la obligación de la Generalitat este pasado mes de enero, Marco explica que el Ayuntamiento de Amposta no ha realizado "ningún paso" para aplicar la ZBE, como la redacción de la normativa, a pesar de que el plazo marca que deberá estar activa antes de terminar este año.

"En 2021 firmamos un acuerdo con la Generalitat para la calidad del aire, y en ese momento la ZBE era una herramienta más, no una obligación; nosotros quisimos hacer un estudio para saber como se aplicaría una hipotética zona de exclusión de coches contaminantes, pero optamos por mejorar el Plan Urbana de Movilidad Sostenible (PMUS) y contribuir a mejorar la calidad del aire", revela Marco.