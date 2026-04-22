Los pilotos Toni Bou y Gabriel Marcelli visitan el complejo industrial de Repsol en Tarragona

Los pilotos del Repsol Honda Team, Toni Bou y Gabriel Marcelli, visitaron el pasado viernes el Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, en la víspera de la Gran Final del Campeonato del Mundo X-Trial 2026, que se celebró al día siguiente en la Tarraco Arena.

La jornada se inició con una breve demostración en la Academia de Factores Humanos, un espacio anexo al complejo diseñado para desarrollar prácticas y formaciones centradas en la seguridad, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y las conductas seguras. En esta instalación, según revela Repsol, se recrean situaciones muy próximas a la realidad industrial y ayuda a consolidar la cultura de seguridad y la mejora continua.

La elección de este emplazamiento respondió también a criterios prácticos. Al ser una instalación fuera de proceso, sin actividad industrial en funcionamiento ni presencia de producto en su interior, proporcionó un entorno seguro y apropiado tanto para la exhibición como para la realización de fotografías de los pilotos con un destacado fondo industrial.

Tras la exhibición, Toni Bou y Gabriel Marcelli participaron en un encuentro con trabajadores del complejo y con medios de comunicación, dirigido por el periodista deportivo Francesc Joan, quien moderó la conversación junto a los pilotos y el director del complejo industrial, Javier Sancho.

El éxito y el patrocinio

En el transcurso del acto, Sancho puso de relieve la similitud entre el deporte de élite y el ámbito industrial: “Detrás de la excelencia hay talento, esfuerzo, disciplina, capacidad de superación y trabajo en equipo. El éxito, tanto en el deporte como en la industria, es resultado del rigor, la constancia y la voluntad de mejorar cada día”.

Asimismo, Sancho recalcó que la relación entre Repsol y el Repsol Honda Team trascendía el patrocinio, al compartir una misma apuesta por la tecnología, la innovación y el alto rendimiento. En este contexto, recordó que el Complejo Industrial de Tarragona había logrado un avance tecnológico singular al producir, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable.

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Para Repsol, la presencia de Toni Bou y Gabriel Marcelli supuso una ocasión para compartir con su equipo una jornada alineada con valores como la excelencia, la innovación, la seguridad y la mejora continua, elementos fundamentales en la actividad diaria del complejo.