El Consulado de Marruecos en Tarragona refuerza su personal ante el aluvión de solicitudes de regularización

El consulado de Marruecos en Tarragona ha incorporado tres personas para atender y dar respuesta a las peticiones de documentación de los migrantes que quieren acogerse a la regularización extraordinaria promovida por el gobierno del Estado. Desde la semana pasada las peticiones se han incrementado significativamente, especialmente en cuanto al certificado de antecedentes penales y a las renovaciones de los documentos de identidad y pasaportes marroquíes.

Esta oficina cubre las demarcaciones de Tarragona, Lleida y todo Aragón y da servicio a unas 160.000 personas, si bien también se pueden dirigir residentes de otros lugares. "Es gente que ya hace su vida aquí y podrán empezar a cotizar en la Seguridad Social; es bueno para todo el mundo", ha dicho la cónsul Ikram Chahine.

La semana pasada, con el inicio del proceso de regularización, hubo colas a las puertas del consulado, pero en los últimos días se han diluido. En declaraciones a la ACN, Chahine lo ha atribuido a que muchas personas se han dirigido ahora a los servicios sociales municipales para obtener el certificado de vulnerabilidad, que también necesitan. Aun así, cree que no les bajará el trabajo: "Podrían necesitar más cosas, como por ejemplo certificados consulares de concordancia, porque por ejemplo a veces en documentos diferentes no coincide el lugar de nacimiento", ha valorado. En las dependencias tarraconenses trabajan 24 personas. "De los que hay en España, es un consulado medio", ha concretado.

Certificado de antecedentes

El documento por el que más les están preguntando es el certificado de antecedentes penales, imprescindible para el proceso de regularización. Para obtenerlo, los residentes marroquíes tienen que pedir cita previa a través de internet para ser atendidos. Una vez hecha la petición, desde el consulado transmiten los datos al Ministerio de Interior de Marruecos, que emite el certificado, posteriormente se apostilla y finalmente se envía por valija diplomática hasta las oficinas de Tarragona. Todo ello tarda entre siete y diez días, un plazo "muy corto", ha valorado Chahine, y que para el solicitante tiene un coste de 2,83 euros.

La cónsul de Marruecos en Tarragona, Ikram Chahine. / ACN

Con todo, a diferencia de España, donde hay un único certificado de antecedentes penales, en Marruecos hay dos: el de los tribunales, donde constan los antecedentes de casos juzgados y con condena, y el policial. Para hacer el proceso de regularización, el gobierno español ha exigido el policial.

La cónsul ha apuntado que hasta ahora este documento "se pedía muy pocas veces" y que esta alta demanda ha hecho que se haya cambiado el sistema para ser más ágiles. "Hicimos una reunión en Madrid, con el Ministerio de asuntos exteriores, los altos directores y embajadores para ver qué soluciones podíamos aportar. Es un trámite excepcional para un periodo excepcional", ha manifestado Chahine. A pesar de reconocer que el número de solicitudes se ha incrementado mucho, la cónsul ha preferido no dar cifras concretas.

Hasta ahora, y como el documento tiene que contener la apostilla del país de origen, los migrantes tenían que enviar la solicitud en Marruecos por mensajería y que algún conocido o familiar pudiera hacer el trámite allá para, después, volver a enviarlo al Estado. Todo ello les suponía un coste superior a los 50 euros, más tiempos y más incertidumbre.

Más oportunidades

En cuanto al tiempo para completar el trámite, que acaba el 30 de junio, Chahine no cree que sea escaso y no sufre por qué algunas personas puedan quedar fuera por un colapso administrativo. "Nosotros trabajamos con plazos mucho más cortos, pero todo dependerá de como vaya el flujo de peticiones", ha valorado. Con todo, ha recordado que en procesos similares anteriores, ha habido prórrogas: "Ahora no se descarta", ha avanzado.

Ante la aparición de algunas estafas y precios abusivos por parte de algunos abogados que ayudan a hacer la tramitación a los solicitantes, la cónsul de Marruecos en Tarragona ha recomendado que dentro de lo posible, cada persona lo haga individualmente por su cuenta. En caso de que alguien tenga dificultades, ha apuntado que la ayuda de un profesional especializado también es una buena opción, si bien ha comentado que desconoce qué tarifas hay. Pero sobre todo, ha advertido, "no se tiene que caer en manos de intermediarios".

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La cónsul ha recibido con los brazos abiertos el proceso de regularización. "Son personas que ya hacen una vida cotidiana aquí; y que lo hagan con documentos es más seguro que no que lo hagan sin documentación", ha manifestado. Una vez hayan completado el trámite, los migrantes podrán acceder al mercado laboral. Chahine ha destacado que "desde hace cuatro o cinco años, la comunidad marroquí es la primera extranjera en cotizaciones en la Seguridad Social". "Un 10% del PIB español viene de los inmigrantes; somos una comunidad que aporta en la vida social y cultural", ha reivindicado.