Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaSíndrome de TouretteGuerra IránMarc GiróCatalánPedro SánchezArbeloaMéxicoMbappéBebé maltratadoPateraSevilla
instagramlinkedin

Sucesos

La central nuclear Vandellòs II activa la prealerta de emergencia por un incendio que no ha tenido afectación

La prealerta ha estado activada menos de 20 minutos y el incendio ha sido extinguido por la brigada de primera intervención

La central nuclear Vandellòs II.

La central nuclear Vandellòs II. / CSN

EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La central nuclear Vandellòs II (Tarragona) ha activado este miércoles la prealerta de emergencia por un incendio en un equipo de ventilación durante más de diez minutos, que no ha afectado a estructuras, sistemas o componentes de seguridad o requeridos para la parada segura de la central, según informa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El titular de la central ha notificado al CSN el suceso, que ha tenido lugar en un edificio de aparellaje eléctrico de la planta. El incendio, que no ha generado llamas, ha sido extinguido por la brigada de primera intervención.

La central ha activado la prealerta de emergencia entre las 9.45 y las 10.09 horas, mientras que el CSN ha activado su retén de emergencia en modo 1, lo que implica la incorporación del retén a la sala de emergencias.

Noticias relacionadas

Con la información disponible hasta este momento, el CSN ha clasificado lo ocurrido con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

La central nuclear Vandellòs II activa la prealerta de emergencia por un incendio que no ha tenido afectación

La central nuclear Vandellòs II activa la prealerta de emergencia por un incendio que no ha tenido afectación

Almodóvar, premio Sant Jordi de Honor: "Ojalá se me ocurra alguna nueva película aquí para poder volver a rodar en Barcelona"

Almodóvar, premio Sant Jordi de Honor: "Ojalá se me ocurra alguna nueva película aquí para poder volver a rodar en Barcelona"

Harvey Weinstein usó su poder para aprovecharse de Jessica Mann, según la Fiscalía: "Le dijo que no podía salir con actores. Le orinó encima"

Harvey Weinstein usó su poder para aprovecharse de Jessica Mann, según la Fiscalía: "Le dijo que no podía salir con actores. Le orinó encima"

Los 10 libros imprescindibles para Sant Jordi 2026

Los 10 libros imprescindibles para Sant Jordi 2026

El juez obliga a Mouliaá a comparecer por las calumnias contra Errejón al rechazar su última "estratagema"

El juez obliga a Mouliaá a comparecer por las calumnias contra Errejón al rechazar su última "estratagema"

Fallece director argentino Luis Puenzo, ganador del Óscar por 'La historia oficial'

Fallece director argentino Luis Puenzo, ganador del Óscar por 'La historia oficial'

El Gobierno de Meloni plantea primas económicas para los abogados que logren la repatriación de sus clientes inmigrantes

El Gobierno de Meloni plantea primas económicas para los abogados que logren la repatriación de sus clientes inmigrantes

Marta Ortega dedicará la próxima exposición de fotografía en A Coruña a Paolo Roversi

Marta Ortega dedicará la próxima exposición de fotografía en A Coruña a Paolo Roversi