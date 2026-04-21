Tarragona se prepara para el eclipse del 12 de agosto con una fiesta en el Moll de Costa: "Será una experiencia total"

El Moll de Costa del Port de Tarragona es la ubicación escogida por el Ayuntamiento de Tarragona para realizar una auténtica fiesta la tarde y la noche del día 12 de agosto, cuando tendrá lugar el eclipse del siglo. Música, comida y actividades para celebrar lo que el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha definido como un momento "totalmente histórico", aunque desde el consistorio invitan a la ciudadanía a vivirlo desde casa para reducir la movilidad, teniendo en cuenta que las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona serán las mejores zonas de Catalunya para disfrutar del eclipse.

En la ciudad, el momento más esperado en el que el sol quedará completamente detrás de la luna durará exactamente 61 segundos sobre las 20:29 horas. El Ayuntamiento ha preparado una cita ineludible cerca del mar, en una ubicación ya confirmada para tener unas buenas imágenes del eclipse y una extensa programación que se iniciará meses antes del día 12 de agosto. Las propuestas han sido coordinadas por la regiduría de Medio Ambiente del consistorio y en colaboración con el científico Joan Anton Català.

Programación previa

El Ayuntamiento destinará 155.000 euros para todas las actividades, la compra de material y una campaña de comunicación en relación con el eclipse del 12 de agosto. La imagen, presentada este martes ante la prensa, engloba todas las propuestas en un programa que está todavía en ampliación y que se puede consultar en una página web abierta expresamente para el evento. El objetivo principal es garantizar la seguridad, los servicios y el buen funcionamiento de la ciudad durante el día del eclipse, en el que se prevé la recepción de miles de visitantes en pocas horas.

Tras la premisa de "acercar la ciencia a todo el mundo", el consistorio tarraconense se ha marcado cuatro metas, en palabras del alcalde Viñuales: conseguir que "el eclipse sea una experiencia inolvidable, posicionar Tarragona como una destinación cultural y turística, ofrecer el valor del eclipse más allá de su totalidad y mostrar la ciudad como escenario de una vivencia completa". Jugando con el hecho que se trata de un eclipse solar total, en el que el sol quedará totalmente tapado por la luna, la campaña del consistorio se promociona así. "Será una experiencia total", ha manifestado Viñuales.

El científico experto en eclipses, Joan Anton Català (centro), con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y parte del gobierno local, en la presentación de la programación para el 12 de agosto en la ciudad. / J. Borrachero / Ayuntamiento de Tarragona

La programación y las previsiones del Ayuntamiento se están realizando con el asesoramiento científico de Joan Anton Català, también tarraconense y experto en la materia. "Tarragona será uno de los mejores puestos, no conozco ningún otro lugar que pueda combinar el eclipse con los valores patrimoniales", ha reconocido Català, que vaticina que "aquel que haya vivido un eclipse total, no lo olvida nunca". Sin embargo, el científico avisa que las mejores ubicaciones dependerán de la meteorología y de lo que tengan alrededor, y que un edificio alto, un bosque o una montaña pueden estropear lo que será "un momento muy corto", y que no hay segunda oportunidad.

Es por esto que el Ayuntamiento de Tarragona está trabajando en los mejores y los peores puntos para seguir el evento, que publicará en la página web. Y también se prepara para lo que pasará el 12 de agosto con un ensayo general, que tendrá lugar en una semana, el 29 de abril. A las 20:21 horas de ese día, según Català, "tendremos el sol aproximadamente al mismo puesto que en el momento del eclipse", lo que permitirá comprobar la idoneidad de algunas ubicaciones. Desde el Ayuntamiento se lanzará una campaña estos días para invitar a la ciudadanía a ponerse de espaldas al sol y "capturar la sombra".

Movilidad y seguridad, los retos

En este sentido, y más allá de la fiesta en el Moll de Costa, el Ayuntamiento de Tarragona invita a la ciudadanía a disfrutar del eclipse desde las terrazas, balcones o terrenos privados, con el objetivo de minimizar la movilidad y aumentar la seguridad de los espectadores. Y también recuerda que el uso de las gafas debidamente homologadas es obligatorio, también durante los momentos previos, si se quiere mirar directamente al sol, para preservar la salud ocular y la vista. El consistorio adquirirá gafas homologadas y las distribuirá entre la ciudadanía.

En la programación prevista por el momento desde el consistorio, el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro ha explicado que está planteada con una "mirada interdisciplinar" que englobará propuestas de bienestar y salud, infantiles, deportivas, artísticas y de divulgación científica, con el objetivo de "alargar" el paso del eclipse y que no quede únicamente concentrado en el 12 de agosto.