Sant Jordi 2026 en Reus: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Este próximo 23 de abril la ciudad de Reus se volverá a llenar de paradas de rosas y libros, con actos que empezarán unos días antes y se alargarán durante todo el mes. La plaza Mercadal y los alrededores serán el centro de una celebración que atraerá, como cada año, a miles de ciudadanos en la tradición de Sant Jordi, patrón de Catalunya.

23 de abril, Sant Jordi

La plaza del ayuntamiento y las calles adyacentes congregarán un total de 102 paradas, la mayoría de las cuales (81), serán de entidades. También habrá 9 librerías, 9 floristerías y 3 medios de comunicación locales. Estarán abiertas desde la mañana hasta la tarde.

En varias plazas de la ciudad, a partir de las 9:30 horas, se leerán cuentos por parte de autores locales, dirigido al alumnado de las escuelas de Reus. De 10 h a 20 h, en la parada del Ayuntamiento, tendrá lugar la firma de libros de autores locales y la entrega de los premios superlectores del año 2025. A lo largo de la mañana, las paradas repartirán boletos para participar en un sorteo de vales de 20 euros, en la que será necesario escribir una recomendación literaria para participar.

En cuanto a los elementos más tradicionales, habrá baile de sardanas a las 11 h, a cargo de la Cobla Reus Jove. Por la tarde habrá varias 'cercaviles': la del SuperDrac a partir de las 17 h; el pasacalle de la gigante Arlet, a partir de las 18 h; el de la Vibria, el Drac de Reus y el Drac Petit, a partir de las 19.30 h; la 'diada castellera' de los Xiquets de Reus, a las 20 h, en la plaza Mercadal, y las encendidas del Drac Petit, de la Víbria y del Drac, una vez finalicen los castells, en la misma plaza.

Actividades destacadas

Entre los actos previos, destaca la Fiesta de Sant Jordi en La Palma, una jornada cultural organizada por la asociación La Crispeta el 18 de abril que incluirá actividades durante todo el día. El miércoles 22 de abril, a las 19 h, en la Biblioteca Xavier Amorós tendrá lugar uno de los actos más esperados, la verbena de Sant Jordi con los autores locales que han presentado un nuevo libro este último año.

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Además, numerosas entidades han organizado presentaciones de libros, lecturas de poemas, sesiones de cuentacuentos y otras actividades que se pueden consultar en el programa de Sant Jordi 2026.