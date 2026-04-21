Tráfico
Reabierta la autopista AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido Barcelona tras el accidente de un camión y una furgoneta
El SEM ha atendido a tres personas. La autopista se ha visto afectada durante más de 7 horas
Choca con un coche tras un adelanto temerario en la C-14 y provoca que de dos vueltas de campana y se incendie
La AP-7 se ha podido reabrir a la altura de El Vendrell (Tarragona) en dirección Martorell/Barcelona sobre las 15.00 horas de este martes, informa el Servei Català de Trànsit.
La autopista estaba cortada a esta altura después de que un camión volcara sobre las 08.00 de este martes, aunque, sobre las 14.00 horas ya se habían reabierto dos de sus carriles a la altura de Santa Oliva (Tarragona). En este punto, un carril se mantiene cortado en sentido norte por labores de reparación de la vía.
En el accidente se han visto implicados una furgoneta y un tráiler que se ha saldado con el camión volcado en la vía, ocupando todos los carriles. Nueve dotaciones de los Bomberos han trabajado para contener un escape de combustible y el Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM) ha atendido a tres personas, según informaron los Bomberos.
El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 7.34 horas. La vía ha llegado a acumular unos cuatro kilómetros de retenciones y se han realizado desvíos señalizados hacia la N-340, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
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