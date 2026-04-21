Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáncer colonJubilaciónJordi PujolNestléBebé maltratadoHomeopatíaCamp NouBarcelonaGuerra Irán
instagramlinkedin

Tráfico

Reabierta la autopista AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido Barcelona tras el accidente de un camión y una furgoneta

El SEM ha atendido a tres personas. La autopista se ha visto afectada durante más de 7 horas

Choca con un coche tras un adelanto temerario en la C-14 y provoca que de dos vueltas de campana y se incendie

El camión volcado en la AP-7 en Santa Oliva, este martes, antes de ser retirado.

El camión volcado en la AP-7 en Santa Oliva, este martes, antes de ser retirado. / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La AP-7 se ha podido reabrir a la altura de El Vendrell (Tarragona) en dirección Martorell/Barcelona sobre las 15.00 horas de este martes, informa el Servei Català de Trànsit.

La autopista estaba cortada a esta altura después de que un camión volcara sobre las 08.00 de este martes, aunque, sobre las 14.00 horas ya se habían reabierto dos de sus carriles a la altura de Santa Oliva (Tarragona). En este punto, un carril se mantiene cortado en sentido norte por labores de reparación de la vía.

En el accidente se han visto implicados una furgoneta y un tráiler que se ha saldado con el camión volcado en la vía, ocupando todos los carriles. Nueve dotaciones de los Bomberos han trabajado para contener un escape de combustible y el Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM) ha atendido a tres personas, según informaron los Bomberos.

Noticias relacionadas

El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 7.34 horas. La vía ha llegado a acumular unos cuatro kilómetros de retenciones y se han realizado desvíos señalizados hacia la N-340, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  4. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  5. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  6. Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
  7. El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
  8. Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera

Reabierta la autopista AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido Barcelona tras el accidente de un camión y una furgoneta

Reabierta la autopista AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido Barcelona tras el accidente de un camión y una furgoneta

El espíritu de Barcelona

El espíritu de Barcelona

Desmantelan una red que ofrecía prostitutas y droga a futbolistas de la Seria A italiana

Desmantelan una red que ofrecía prostitutas y droga a futbolistas de la Seria A italiana

Catalunya activa de nuevo un aviso rojo por tiempo violento en los Pirineos ante una intensa tormenta cargada de granizo

Catalunya activa de nuevo un aviso rojo por tiempo violento en los Pirineos ante una intensa tormenta cargada de granizo

El suplicio de Paula Badosa se prolonga en Madrid: eliminada en el primer partido

El suplicio de Paula Badosa se prolonga en Madrid: eliminada en el primer partido

Vueling esconde códigos de descuento en la leyenda de Sant Jordi en las calles de Barcelona: así puedes encontrar el tuyo para volar más barato

Vueling esconde códigos de descuento en la leyenda de Sant Jordi en las calles de Barcelona: así puedes encontrar el tuyo para volar más barato

Blablacar cierra su negocio de operador de autobuses por las pérdidas recurrentes

Blablacar cierra su negocio de operador de autobuses por las pérdidas recurrentes

Bolaños le insiste al PP: "Si hay un acuerdo discriminatorio o xenófobo en Extremadura, el Gobierno lo parará en los tribunales"

Bolaños le insiste al PP: "Si hay un acuerdo discriminatorio o xenófobo en Extremadura, el Gobierno lo parará en los tribunales"