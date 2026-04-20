Las obras de restauración del Foro de la Colonia de Tarragona se alargan hasta el mes de junio

Tras un año de obras de restauración del Foro de la Colonia de Tarragona, de época romana, el Ayuntamiento ha revelado este lunes que la actuación en el conjunto arqueológico y en el entorno se alargará unos meses más de lo previsto y que finalizará este mes de junio. En la intervención, que cuenta con una inversión de 4,5 millones de euros, se están llevando a cabo trabajos arqueológicos en el yacimiento y una transformación urbanística del entorno.

Las obras en el Foro de la Colonia de Tarraco se iniciaron hace justo un año y comportaron el cierre perimetral de las calles adyacentes, ya que la rehabilitación también contaba con la transformación del entorno y la integración del yacimiento en el urbanismo. Inicialmente, estaba previsto que duraran 8 meses, pero ahora, con las calles todavía cerradas al tráfico, se ha dado por finalizada la primera fase de la actuación, consistente en la excavación del monumento, que es parte del conjunto arqueológico y patrimonial de Tarraco y, por lo tanto, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este lunes se ha realizado una visita de obras al yacimiento, protagonizada por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en la que se ha podido comprobar el avance de la primera fase. La excavación ha dejado al aire libre las antiguas calles de Tarraco, el interior de las domus o casas pequeñas, los tabernae o comercios y un erari, el banco. La plaza era el centro de la actividad administrativa, social y política de la ciudad en época romana.

Segunda fase: hasta junio

A partir de ahora y hasta el mes de junio, la segunda fase de la actuación prevé la integración urbanística y los cambios arquitectónicos. Por ahora, ya se ha instalado un nuevo alumbrado público que tiene la función de señalar el recorrido de los viandantes y dar seguridad pero también de poner en valor los restos arqueológicos. También se han actualizado por completo las instalaciones subterráneas, lo que ha mejorado las redes de agua potable y alcantarillado.

Urbanización en marcha de la calle Soler de Tarragona, dentro del entorno del yacimiento romano del Foro de la Colonia. / J. Borrachero / Ayuntamiento de Tarragona

En cuanto al espacio museístico, la actuación prevé una entrada y salida al yacimiento, situada en la calle Cervantes, donde hay tres módulos para la acogida de visitantes y venta de entradas, de servicios públicos y uno más museográfico. Otros elementos destacados de la obra son la nueva plataforma que une las dos partes del yacimiento por encima de la calle de Soler, en sustitución del antiguo puente, y la instalación de graderías al final del monumento. Para Viñuales, se trata de "una obra de gran complejidad técnica y patrimonial, que combina arqueología, restauración, urbanización e instalaciones en un entorno histórico especialmente sensible".

También está prevista la instalación de un jardín romano en el Foro, que desde el Ayuntamiento plantean como "una renaturalización y mejora paisajística del monumento y del entorno, en un espacio pavimentado y reservado para los visitantes". Los objetivos de esta nueva zona verde son la mejora de la calidad de vida de los vecinos, acercar la naturaleza a la ciudadanía y reducir los efectos del cambio climático con la creación de un refugio climático.

La museización, pendiente

Lo que todavía no ha empezado es la producción e instalación del proyecto museográfico, tras la publicación lo antes posible de la adjudicación, y que tendría que estar iniciada en el mes de junio, con la reapertura del Foro de la Colonia. Esta tendrá una inversión de medio millón de euros.

El alcalde ha dicho durante la visita de obras que el yacimiento "pasará a ser la puerta de acceso a una nueva ruta patrimonial de Tarraco" y que invita a iniciar el recorrido turístico de la Part Baixa de Tarragona, que incluye la Necrópolis y la Tabacalera, "quizá demasiado desconocida". Viñuales ha definido el proyecto como "estratégico para la ciudad, para la recuperación de nuestro patrimonio romano y para la creación de un nuevo espacio público accesible, seguro y de calidad en el centro". El coste total de la obra es de 4,5 millones de euros, de los cuales 3 millones proceden de los Fondos Next Generation y 1'5 millones de las arcas municipales.