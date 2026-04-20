La empresa brasileña Raft Embalagens invertirá 12 millones de euros para instalarse en Valls

La empresa brasileña Raft Embalagens se instalará en el polígono industrial de Valls en el marco de su expansión en Europa. La compañía, especializada en soluciones para el embalaje, el almacenamiento y el transporte de productos, invertirá más de 12 millones de euros en la nueva planta de producción, que se ubicará en una nave de 6.500 m², tal y como se ha anunciado este lunes tras una reunión de la alcaldesa de Valls, Dolors Farré, con el representante de la empresa en Catalunya, Xavier Guinovart.

En la primera fase se crearán quince puestos de trabajo y se prevé una ampliación progresiva de la actividad hasta alcanzar unas 60 personas en plantilla en un plazo de tres años. Se trata de la primera apertura de la empresa en Europa y la previsión es iniciar la actividad industrial el próximo septiembre.

Raft Embalagens es una marca de origen brasileño que cuenta con una trayectoria de más de 40 años y se dedica al desarrollo y producción de soluciones de embalaje industrial, que ofrece productos orientados a garantizar la protección, el transporte y la optimización logística de mercancías en varios sectores de producción.

La apuesta por el polígono industrial tarraconense responde a la estrategia de la empresa de expandirse más allá del mercado latinoamericano y por encontrarse conectado con la autopista AP-7 y el Port de Tarragona. "Han considerado que era el lugar adecuado para hacer su sede, la primera a Europa, estamos muy satisfechos, es una gran noticia", ha afirmado la alcaldesa, que ha concretado que la planta de Valls se centrará en los envases de plástico de 1.000 litros.

Tras el cierre de International Paper

Según Farré, esta nueva implantación empresarial contribuye a reforzar el tejido industrial de la ciudad y a diversificar su actividad económica, especialmente tras el cierre de International Paper, que provocó el despido de unos 200 trabajadores entre las plantas de Valls y Montblanc. "Les hablé del tema de la selección de personal y les expliqué que había cerrado International Paper", ha confirmado la alcaldesa, quien ha subrayado que la semana pasada se reunió con el comité de International Paper de Valls.

De hecho, durante el encuentro entre los representantes de Raft Embalagens y el Ayuntamiento también se acordó el apoyo del Institut Municipal de desenvolupament Local Vallsgenera en el proceso de implantación de la empresa en la capital del Alt Camp, así como la colaboración en los procesos de selección y formación de personal de la nueva planta. "Ya tienen a las primeras quince personas porque en junio pondrán en marcha toda la maquinaria; pero, para la segunda fase, estamos trabajando con Vallsgenera para realizar la selección de personal y, concretamente, con la gente de International Paper", ha señalado Farré.