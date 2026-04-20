Urbanismo
El Port de Tarragona abre al público su nuevo parque como "un nuevo espacio verde y peatonal"
El nuevo parque incluye una zona de bosque, juegos infantiles, un área de calistenia y una plaza central
El Port de Tarragona inicia las obras del parque del puerto que duplicarán las zonas verdes
El Parc del Port de Tarragona abrió este pasado sábado al público tras su transformación con más zonas verdes y más espacio para peatones y ciclistas, tras casi un año y medio de obras y actuaciones en el entorno de la sede central del puerto. El proyecto ha permitido ampliar el espacio para peatones y bicicletas en un 44% y aumentar hasta los 11.500 metros cuadrados, frente a los 7.000 anteriores.
La inauguración contó con actividades abiertas al público: visitas guiadas, propuestas culturales de los barrios cercanos y un concierto itinerante en bicicleta.
El nuevo parque incluye una zona de bosque, juegos infantiles, un área de calistenia y una plaza central con el nombre de Espai Mediterrània, así como se ha mejorado el paso del Rellotge en el Moll de Costa.
El parque, diseñado por el equipo MasMaristany y llevado a cabo por la UTE Eiffage-GICSA, ha tenido una inversión de 3,35 millones de euros para "adaptarse a la nueva realidad climática".
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