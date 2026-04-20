El Port de Tarragona abre al público su nuevo parque como "un nuevo espacio verde y peatonal"

El Parc del Port de Tarragona abrió este pasado sábado al público tras su transformación con más zonas verdes y más espacio para peatones y ciclistas, tras casi un año y medio de obras y actuaciones en el entorno de la sede central del puerto. El proyecto ha permitido ampliar el espacio para peatones y bicicletas en un 44% y aumentar hasta los 11.500 metros cuadrados, frente a los 7.000 anteriores.

La inauguración contó con actividades abiertas al público: visitas guiadas, propuestas culturales de los barrios cercanos y un concierto itinerante en bicicleta.

El nuevo parque incluye una zona de bosque, juegos infantiles, un área de calistenia y una plaza central con el nombre de Espai Mediterrània, así como se ha mejorado el paso del Rellotge en el Moll de Costa.

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El parque, diseñado por el equipo MasMaristany y llevado a cabo por la UTE Eiffage-GICSA, ha tenido una inversión de 3,35 millones de euros para "adaptarse a la nueva realidad climática".