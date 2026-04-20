Sucesos
Apuñalan a un mosso fuera de servicio que intentaba detener una pelea en Roquetes (Tarragona)
El autor del apuñalamiento fue detenido por lesiones y atentado contra los agentes
Un agente de los Mossos d'Esquadra resultó herido menos grave tras ser apuñalado este sábado por la tarde cuando intentó detener una discusión que se produjo en Roquetes (Tarragona), según confirman fuentes policiales a Europa Press este lunes y ha avanzado 'El Caso'.
Los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas y las mismas fuentes indican que se trataba de una discusión entre tres vecinos, cuando el mosso intervino y fue apuñalado en su hombro izquierdo.
Posteriormente, otro policía fuera de servicio que pasaba por la zona consiguió reducir al autor, que fue detenido por un delito de lesiones y atentado contra los agentes.
El herido fue trasladado al hospital de Tortosa (Tarragona) en estado menos grave. Además, el mosso que consiguió reducir al autor recibió algunos golpes, pero sin gravedad.
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