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Cultura catalana

Sant Jordi 2026 en Tarragona: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Las paradas en la Rambla Nova abrirán de 9 a 21 horas

Sant Jordi 2026 en Reus: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Rosas por la festividad de Sant Jordi.

Rosas por la festividad de Sant Jordi. / Quique García

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Tarragona
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Tarragona se prepara para celebrar Sant Jordi con sus calles llenas de libros, rosas y ambiente festivo. Como cada 23 de abril, la ciudad acogerá paradas, firmas de autores y diversas actividades culturales pensadas para todos los públicos. En este artículo repasamos los principales actos y espacios donde se vivirá una de las jornadas más emblemáticas del año.

En esta edición, 178 paradas de libros y rosas se plantarán por la ciudad por parte de entidades, tiendas y partidos políticos. Precisamente la Rambla Nova será la gran protagonista, ya que estará activa desde las 9 horas de la mañana hasta las 21 horas, y tendrá una novedad importante: la ampliación de las paradas a la calzada para dar cabida a más puntos de venta. La celebración se extenderá a toda la ciudad con otras 28 paradas repartidas por los barrios.

Actividades y propuestas

Un año más, la Casa de les Lletres y Tarragona Ràdio impulsarán una programación centrada en homenajear las letras tarraconenses, con la participación activa de escritores y escritoras del Camp de Tarragona, que pasarán por el estand durante toda la jornada. La actividad arrancará a las 9.00 horas con una conexión con las paradas de libreros y continuará de forma ininterrumpida hasta las 20.00 horas con presentaciones y comentarios de novedades editoriales. Como novedad, al mediodía se celebrará un maratón de lectura en voz alta, abierto a la ciudadanía, para dar visibilidad al tejido asociativo y fomentar la lectura y la participación comunitaria.

Noticias relacionadas y más

La jornada de Sant Jordi culminará en Tarragona con la tradicional ballada de sardanas a cargo de la Cobla Cossetània a las 19.00 horas en la plaza Verdaguer, seguida de la 'diada castellera' que marca el inicio de la temporada a las 20.00 horas en la Rambla Nova. En esta cita participarán las cuatro colles de la ciudad: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo y Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.

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