La Setmana Medieval de Montblanc celebra Sant Jordi con más de 90 actos y destacadas novedades culturales

La 39ª edición de la Semana Medieval de Montblanc (Conca de Barberà) comienza este viernes con el tradicional acto de la primera rosa y el espectáculo nocturno Dracum Nocte, dando inicio a diez días de actividades que transformarán la localidad en un escenario vivo de la leyenda de Sant Jordi. Hasta el próximo 26 de abril, el programa incluye más de 90 propuestas entre recreaciones históricas, representaciones teatrales y actividades culturales.

Entre las principales novedades de este año destaca la creación del espectáculo La Nit de l’Ofrena, que sustituye al habitual banquete medieval debido a las obras en la iglesia de Sant Francesc. Asimismo, se recupera el juego de los Ajedreces Gigantes tras 25 años y se refuerza la programación con más espectáculos de pequeño formato. También sobresale la incorporación de un concierto vinculado al Festival Jordi Savall.

"En la época medieval, normalmente los desenlaces siempre eran con espadas o en combate cuerpo a cuerpo; en esta obra, el desenlace se juega completamente con una partida de ajedrez, creemos que será muy bonito", ha dicho el presidente de la Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc, Maties Martí. Otro de los actos centrales volverá a ser la representación de la leyenda de Sant Jordi, que contará con la participación de más de 250 actores no profesionales.

En paralelo, se han programado jornadas divulgativas bajo el título Colloquia Draconis, con el objetivo de conectar la tradición medieval con el ámbito académico y potenciar la proyección cultural del evento. La Semana Medieval concluirá el 26 de abril con la entrega de la Espada de Honor a Plataforma per la Llengua, en reconocimiento a su labor en defensa y promoción de la lengua catalana.

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Martí ha asegurado que afrontan los diez días con mucha ilusión y buenas expectativas. «Hace ya muchos años que hemos conseguido superar la frontera de la demarcación de Tarragona, que venga mucha gente y que todo el mundo valore la importancia que tiene esta fiesta a nivel nacional», ha afirmado. Al mismo tiempo, ha señalado que el 80% de los espectáculos son de creación propia. «Esto es lo que nos define, lo que nos diferencia», ha añadido.