Sucesos
Muere un ciclista de 54 años de L'Ametlla de Mar (Tarragona) en una caída en la TV-3025
Se trata de la 26 víctima mortal en las carreteras catalanas este 2026
Un ciclista de 54 años de L'Ametlla de Mar (Tarragona) ha muerto este viernes por la mañana al caer con su bicicleta eléctrica en la carretera TV-3025, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.16 horas y los hechos se han producido en el punto kilométrico 4,5, si bien las causas del accidente se están investigando.
Esta es la 26 víctima mortal en las carreteras catalanas en lo que va de año.
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