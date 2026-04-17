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Muere un ciclista de 54 años de L'Ametlla de Mar (Tarragona) en una caída en la TV-3025

Se trata de la 26 víctima mortal en las carreteras catalanas este 2026

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España).

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España). / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Europa Press

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Tarragona
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Un ciclista de 54 años de L'Ametlla de Mar (Tarragona) ha muerto este viernes por la mañana al caer con su bicicleta eléctrica en la carretera TV-3025, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.16 horas y los hechos se han producido en el punto kilométrico 4,5, si bien las causas del accidente se están investigando.

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Esta es la 26 víctima mortal en las carreteras catalanas en lo que va de año.

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