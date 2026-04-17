Jordi Gaseni, de ERC, arrebata a Junts la alcaldía de L'Ametlla de Mar (Tarragona), con el apoyo del PSC y Entesa

Cambio de color político en la alcaldía de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre). El republicano Jordi Gaseni vuelve a ser el alcalde de la población ebrense tras ganar la moción de censura contra Eva del Amo, de Junts, en la que ha recibido el apoyo de los concejales del PSC y Entesa. El cambio llega apenas un año antes de las próximas elecciones municipales y supone la tercera alcaldía de la demarcación de Tarragona ganada por ERC en los últimos cuatro meses, después de las de Tortosa y Perafort (Tarragona).

Durante el pleno del Ayuntamiento de L'Ametlla, que ha tenido lugar este viernes al mediodía, el ya alcalde Gaseni ha justificado la moción ante "la inestabilidad y el desbarajuste" del equipo que había gobernado el pueblo los últimos tres años, formado por Junts y el PSC.

El cambio se ha producido después de graves desavenencias en el grupo municipal socialista en el momento en el que estaba previsto, dentro del pacto de estabilidad local, el cambio de manos de la vara de alcalde, y en el que una concejal socialista anunció que había perdido la confianza en su candidato. La exalcaldesa Del Amo ha lamentado durante el pleno "las formas y la deslealtad" de una moción de censura que asegura que "se ha cocinado desde hace tiempo".

Vuelta a la alcaldía

Jordi Gaseni, senador por la provincia de Tarragona y expresidente de la Associació de Municipis per la Independència, ha recuperado la alcaldía que había ostentado entre 2015 y 2023. En 2023, a pesar de ser ERC la formación más votada en L'Ametlla, un pacto entre Junts y los socialistas desbancó al entonces alcalde, y en el que se marcaba precisamente que viernes, 17 de abril, la vara de mando pasaría al PSC.

"Somos gente responsable y lo hacemos porque queremos a La Cala", que es como también se conoce a L'Ametlla de Mar, ha dicho el nuevo alcalde, que ha criticado duramente el papel de un asesor del anterior gobierno que dimitió con la marcha del PSC así como la "mala gestión" que llevó a la venta de la residencia de gente mayor. "Malvender un activo donde has invertido 5 millones de euros y que proporcionaba 300.000 euros anuales por el cobro del canon de gestión es la antítesis de gobernar", ha dicho.

En cuanto a los nuevos socios de gobierno de Gaseni, el regidor del PSC, Xavier de la Fuente, ha defendido el nuevo acuerdo "por coherencia y respeto" y ha vuelto a recriminar que Junts no cumpliera con el punto del acuerdo que le otorgaba la alcaldía. "No todo vale para mantener el gobierno", ha dicho. También Antoni Espuny, del partido local Entesa, ha defendido que el nuevo gobierno "tiene que luchar para todo el pueblo".

Del Amo, candidata de Junts en 2027

La hasta ahora alcaldesa de l’Ametlla de Mar, Eva del Amo, ha lamentado “las formas” de la moción de censura que la ha apartado del cargo y ha calificado la jornada como “un día difícil personal e institucionalmente”. Ha rechazado que la caída de su gobierno se deba a un supuesto bloqueo o a la falta de proyecto, y ha asegurado que responde a “intereses políticos, cálculos de partido y una operación que hacía tiempo que se estaba gestando”.

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Del Amo ha reivindicado su gestión al frente del consistorio, asegurando que se va “con la conciencia tranquila” y defendiendo que “gobernar no es hacer ruido”. Aunque ha reconocido que se marcha “con tristeza”, ha subrayado que no se siente “derrotada ni avergonzada” y ha anunciado que volverá a presentarse como candidata en las próximas elecciones. “Dejo la alcaldía, no las convicciones ni el compromiso con este pueblo”, ha concluido.