La Generalitat pide levantar la suspensión del recurso contra la licencia para retirar el monumento franquista de Tortosa

El Govern ha pedido levantar la suspensión del procedimiento judicial relativo al recurso contra la licencia de obras para retirar el monumento franquista de Tortosa al juzgado de lo contencioso-administrativo de Tarragona, una vez han finalizado las causas judiciales que habían motivado esta suspensión. Se trata de los recursos contra la modificación del POUM de Tortosa y la descatalogación del monolito, los cuales el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado, así como los recursos de casación que también se han inadmitido por parte del Tribunal Supremo. El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha afirmado que "una vez resueltas las cuestiones previas, lo que corresponde es continuar la tramitación para que se pueda resolver sobre el fondo de la cuestión".

Espadaler lo ha anunciado este viernes en el marco de un acto de memoria democrática en Sant Guim de Freixenet, donde se ha recordado a Lluís Rosell, un ciudadano de este municipio exiliado en Francia a raíz de la Guerra Civil y que combatió a la Legión Extranjera francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Espadaler ha explicado, que a través de la Abogacía de la Generalitat, han preguntado al juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Tarragona el levantamiento de la suspensión del procedimiento judicial. "Con la resolución definitiva de los recursos sobre la descatalogación del monumento, desaparece el principal elemento que condicionaba el procedimiento judicial abierto", ha asegurado.

El mapa judicial del caso

En los últimos años, la retirada del monumento de la Batalla del Ebro en Tortosa ha generado "tres grandes" vías judiciales, las cuales han tenido recorridos y resultados diversos, que según Justicia, han "condicionado" la evolución del procedimiento principal. En cuanto a los recursos contra la descatalogación del monumento (modificación del POUM), dos entidades de ultraderecha (Asociación Cultural Despierta España y Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces) impugnaron la modificación del planeamiento urbanístico de Tortosa. El noviembre de 2020, la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro aprobó definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico de Tortosa, con la cual el monumento dejaba de ser un bien patrimonial protegido, puesto que se aprobó su descatalogación.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestimó los dos recursos de estas entidades. Posteriormente, las asociaciones recurrentes interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, que también se inadmitieron hace un mes. Según el Departament, con la desestimación e inadmisión de los recursos, se consolida la validez de la modificación urbanística y la pérdida de protección del monumento, "elemento que era determinante en el conjunto del caso".

Respecto al recurso contra la licitación y adjudicación de las obras de retirada del monolito, presentado por COREMBE, esta entidad impugnó los actos de licitación y adjudicación ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, puesto que cuestionó la competencia del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) para promoverla. Según Justicia, a pesar de que inicialmente se planteó una controversia sobre la legitimación de la entidad recurrente, el procedimiento quedó sin objeto por una resolución anticipada del contrato con la empresa adjudicataria, después de varios años de parada. Por eso, el juzgado acordó el archivo de las actuaciones por pérdida sobrevenida de objeto.

Actualmente, el recurso contra la licencia de obras para la retirada del monumento continúa abierto. En este caso, COREMBE solicitó como medida cautelar la suspensión de su ejecución, que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Tarragona acordó y el TSJC también confirmó. Posteriormente, el mismo juzgado suspendió la tramitación del procedimiento por prejudicialidad, al considerar que había que resolver previamente los recursos sobre la descatalogación del monumento, porque podían ser determinantes para el fondo del litigio.

"Queda un contencioso abierto en el Tribunal de Instancia de Tortosa, sobre la licencia; ya estamos, de alguna manera, en la recta final", ha aseverado el titular de Justicia. Con todo, desde el Departament indican que la solicitud presentada por la Abogacía de la Generalitat no comporta ningún efecto inmediato sobre la situación del monumento franquista, puesto que el procedimiento continúa en manos del juzgado de lo contencioso-administrativo de Tarragona, que tendrá que decidir tanto sobre el levantamiento de la suspensión como sobre el fondo del asunto.

"Creemos que este es un paso más adelante, queremos hacer pasos firmes, sólidos y jurídicamente solventes, pero creemos que es una oportunidad, hemos estado muy explícitos y muy ágiles en la respuesta, y ahora tendremos que restar la espera de este último contencioso", ha cerrado Espadaler.