Falset y Móra la Nova critican que la R15 de Rodalies todavía no tiene fecha de reapertura tres meses después

Los ayuntamientos de Falset (Priorat) y Móra la Nova (Ribera d'Ebre) han denunciado la falta de información sobre la reanudación del servicio ferroviario en la línea R15, interrumpido desde finales de enero por problemas en la infraestructura entre Riba-roja d’Ebre y Reus. Ambos consistorios critican sentirse ignorados por las administraciones y anuncian la creación de un frente común para exigir soluciones inmediatas.

Los alcaldes, Carlos Brull (Falset) y Jesús Álvarez (Móra la Nova), ambos de ERC, aseguran que desconocen el estado de las obras y los plazos de ejecución. "No tenemos ningún tipo de noticia oficial, ni una", lamenta Brull, mientras que Álvarez critica que "hace casi tres meses que no tenemos tren para ir a Barcelona, Reus o Tarragona, y tenemos que ir en bus, con lo que supone", en declaraciones recogidas por la ACN. Por esto, los usuarios se ven obligados a realizar largos y complejos trayectos alternativos en autobús y tren, con desplazamientos que pueden prolongarse durante horas para llegar a ciudades como Barcelona o Tarragona, dado que también hay activo el plan alternativo de transporte por las obras en el túnel del Garraf.

Desde los municipios advierten que esta situación genera incertidumbre y agrava el problema de la despoblación rural. Subrayan además que la R15 es la única conexión ferroviaria directa entre las comarcas del interior de Tarragona y Barcelona, y denuncian años de falta de mantenimiento.

El servicio alternativo por carretera es considerado insuficiente, especialmente los fines de semana. En Falset, el ayuntamiento ha tenido que habilitar un autobús gratuito los domingos ante la falta de opciones, mientras que en Móra la Nova también han intervenido para mejorar el entorno de la estación, muy deteriorado. Ante este escenario, los alcaldes impulsarán una alianza institucional con otros municipios afectados para reclamar transparencia y un calendario claro de actuaciones.

Noticias relacionadas

Por su parte, Adif señala que la vía sigue operativa para trenes de mercancías, aunque con fuertes limitaciones de velocidad. Las obras se centran en la reparación de taludes y terraplenes dañados por el temporal de enero. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que las restricciones se eliminarán en junio, mientras que Renfe espera poder restablecer el servicio cuando finalicen los trabajos con garantías.