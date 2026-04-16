Economía
El Port de Tarragona prevé una temporada de cruceros "récord" con 81 escalas y 160.000 pasajeros
Se espera la llegada de 39 barcos diferentes, con incrementos destacados de compañías como Viking Cruises o MSC Cruceros
Los autobuses de los cruceros de Tarragona tendrán una parada en la avenida Catalunya, cerca de la Part Alta
El Port de Tarragona ha iniciado este jueves la temporada de cruceros, que se alargará hasta noviembre, y en la que prevé alcanzar cifras "récord", con 81 escalas, un 28,6% más que el año anterior, y cerca de 160.000 pasajeros, también un 23,3% por encima, informa este jueves en un comunicado.
La infraestructura espera la llegada de 39 barcos diferentes, 16 de los cuales atracarán en el Port de Tarragona por primera vez, y destaca el incremento de las escalas de cruceros del sector de alta gama, de la mano de compañías como Viking Cruises o MSC Cruceros.
La jefa del departamento comercial y de desarrollo de negocio del puerto, Genoveva Climent, ha valorado que este es un nicho de mercado que aporta más cruceros y escalas, pero con un menor volumen de pasajeros, que a su vez cuentan con un alto poder adquisitivo.
"Este incremento de las escalas sin que suponga una saturación de cruceristas es justamente lo que estamos buscando para conseguir el crecimiento sostenible del destino", ha explicado Climent. En total, el Port de Tarragona prevé 45 escalas de cruceros de alta gama durante la temporada, lo que supone un 40,6% más que el año anterior, y hasta seis veces más que en 2019.
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición