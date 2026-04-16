La Generalitat activa 19 millones de euros para reparar los daños de la borrasca Alice en Terres de l'Ebre

El Govern de la Generalitat ha activado más de 19 millones de euros en reparaciones y ayudas económicas para reparar los daños que la borrasca Alice provocó en las Terres de l'Ebre en octubre del año pasado. Este jueves el delegado territorial del Govern, Joan Castor Gonell, ha realizado en Tortosa el primer balance de las obras de restitución, que revelan que a finales del pasado mes de marzo se había realizado casi del 81% de las obras en 156 infraestructuras rurales afectadas.

La previsión es que el resto de obras estén realizadas a finales del mes de mayo, a excepción de la reparación de los puentes de La Ràpita (Montsià). Por su parte, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) trabaja para restituir y mejorar un total de 25 kilómetros de barrancos, con un coste de más de 900.000 euros.

Gonell ha destacado que se trataba de la primera vez que la Generalitat actuaba directamente en obras de restitución de infraestructuras rurales, más allá de ofrecer ayudas a las administraciones locales y a los particulares afectados. En cuanto a las ayudas directas para las administraciones locales, se dio un plazo hasta el pasado mes de enero para presentar las peticiones, que Gonell cifra en 25 en total y que la Generalitat ha agrupado en múltiples actuaciones para "facilitar la gestión".

El presupuesto inicial solicitado fue de 17,2 millones de euros, con 11 millones subvencionables. Finalmente, se ha ajustado en un presupuesto de unos 8 millones de euros de presupuesto y 4 millones de subvenciones. Esta reducción se ha producido por incumplimientos de requisitos como la titularidad, la causalidad de los daños, actuaciones no subvencionables o caminos no prioritarios. El tope máximo del gasto subvencionable es del 50%.

Reparaciones casi acabadas

La actuación directa del Govern para reparar los daños se ha hecho a través de Infraestructures.cat (INFRACAT) o del ACA y se han habilitado ayudas desde Presidencia, Empresa y Trabajo y Agricultura. INFRACAT ha certificado actuaciones por valor de 6.784.812,35 euros. De las 156 acciones identificadas, 30 las han ejecutado terceros y 118 ya están acabadas (80,72%). Quedará para los próximos meses las reparaciones de los puentes de la Ràpita donde la inversión prevista es de 3,7 millones de euros, de la cual ya se ha ejecutado trabajos por 933.000 euros. Se prevé que se hayan acabado las obras a final de año.

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El Gobierno ha detallado que se licitan las contratas de servicio para la asistencia técnica de redacción del proyecto de construcción de tres cajones en barrancos afectados (1,26 millones de euros), el proyecto de adecuación del camino del barranco de las Torcidas de Freginals y los barrancos del Aiguassera de Alcanar (1,06 millones de euros).