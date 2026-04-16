El Festival Dixieland 2026 de Tarragona inaugura cuatro días con el jazz más internacional

Desde este jueves, 16 de abril, hasta el domingo día 19, la ciudad de Tarragona se llenará de la música más tradicional de jazz en la 31ª edición del Festival Dixieland. Más de 40 propuestas incluirán desde conciertos con prestigiosos músicos, muchos de los cuales internacionales, hasta actuaciones en las calles, además de música itinerante por todos los rincones de la ciudad.

El concierto inaugural tendrá lugar este mismo jueves a las 20 horas en el Teatre Tarragona, con Sara Dowling, vocalista de raíces palestinas, y el pianista catalán Ignasi Terraza Trio.

Actos imprescindibles

Uno de los actos más singulares tendrá lugar el sábado 18 a las 12:00 horas con Dixie & bicicleta: Big Bike Orchestra, un concierto en movimiento que rendirá homenaje a la próxima visita del Tour de Francia. Seis músicos polacos recorrerán 7 kilómetros en bicicleta, interpretando piezas de dixieland, jazz y folk junto al público que desee acompañarlos. El itinerario partirá de la carretera del Moll de Llevant, pasará por el nuevo parque del Port y finalizará en el Far de la Banya.

El festival incorpora además el espectáculo itinerante Circus Wheel Dixieland, una propuesta que combina circo y música a cargo de la compañía Traüt de Tarí (Cambrils) junto a los Chuma Brothers (Tanzania). Esta actuación recorrerá calles y centros educativos, evocando el movimiento de los antiguos barcos de vapor del río Misisipi.

En el apartado de conciertos de pago, el certamen ofrecerá cuatro actuaciones nocturnas, una cada día. Entre ellas destacan el concierto de Sara Dowling & Ignasi Terraza —precedido de un coloquio sobre los derechos culturales en Palestina—, la actuación del Anggie Obin Quintet el viernes en el Teatre el Magatzem, el 20º aniversario de la Sant Andreu Jazz Band el sábado en el Teatre Tarragona y el concierto de Èlia Bastida Quartet el domingo en el Auditori de la Diputació.

La programación se completa con actividades participativas como una maratón de swing en la Marina Port Tarraco, que incluirá clases, música en directo y sesiones de DJ, así como el tradicional Pícnic Dixie del domingo, una cita al aire libre para celebrar la música y la llegada de la primavera. También se repetirá la popular jam session, punto de encuentro entre músicos locales e invitados.

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El evento cuenta con el apoyo de instituciones como la Diputación de Tarragona, Caixaforum y Port Tarraco, además de diversas iniciativas privadas, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas de la temporada.