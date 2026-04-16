Sucesos
Detenidos dos hombres en Tarragona y Ourense por engañar a menores y almacenar imágenes de contenido sexual
La investigación se inició tras la denuncia del padre de una de las víctimas, de ocho años
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en Tarragona y Ourense que presuntamente contactaron con dos menores de edad, a quienes solicitaron y obtuvieron diversas imágenes de carácter sexual, que posteriormente almacenaban en dispositivos electrónicos, informa en un comunicado el cuerpo policial este jueves.
La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por el padre de una de las víctimas, de ocho años, que fue contactada por personas desconocidas mediante una aplicación de mensajería y red social caracterizada por la desaparición automática de imágenes y vídeos tras su visualización.
A raíz de estos hechos, la Policía Nacional pudo confirmar que varios varones mayores de edad lograron ganarse la confianza de dos menores a quienes inducían a enviar imágenes de contenido sexual, y una vez establecida una relación de confianza, los presuntos autores intensificaban el contacto mediante videollamadas, en las que solicitaban y obtenían imágenes en tiempo real de las menores.
Tras diversas gestiones, los investigadores localizaron a los responsables en Ourense y Tarragona, donde se realizaron entradas y registros de forma simultánea e incautaron diverso material electrónico.
De hecho, está siendo analizado para determinar la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil, así como la identificación de otras posibles víctimas en el territorio nacional.
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