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Detenido un hombre de 29 años en Reus que distribuía drogas en bicicleta

El sujeto fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible, en una imatge d'arxiu / Blanca Blay (ACN)

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado martes a un hombre de 29 años en Reus como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los hechos se produjeron hacia las 20:40 horas, cuando los agentes, de paisano y con un vehículo sin logotipo, hacían tareas de prevención de robos en el interior de vehículos en la calle Closa de Mestres.

Los policías vieron como una persona que circulaba en bicicleta había establecido contacto con la conductora de un vehículo estacionado justo ante ellos y como el ciclista le entregaba una bolsita de plástico transparente a cambio de un billete. Los policías les identificaron y vieron que el conductor que iba en bicicleta tenía seis antecedentes policiales.

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Así mismo, llevaba dos bolsas de plástico que contenían siete monodosis de marihuana y cinco de hachís, y 30 euros. El ocupante del vehículo era una mujer de 37 años, que libró de manera voluntaria la monodosis de marihuana que le habían entregado. El total de marihuana intervenida fueron 19,5 granos, con un valor aproximado de 120 euros en el mercado ilícito; y 13,2 gramos de hachís, valorados en unos 90 euros. El arrestado pasó a disposición del juzgado de guardia de Reus este miércoles.

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