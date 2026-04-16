Catalunya estrenará este año un ciclo formativo de Servicios Funerarios que se impartirá en Reus y Terrassa

Dos institutos de Reus y Terrassa impartirán, a partir del próximo curso académico, el primer ciclo formativo de grado medio (CFGM) en Servicios Funerarios. Se impartirá a partir del 2026-2027 en el Institut Gaudí y el Institut Montserrat Roig y se trata de una formación que todavía no cuenta con presencia en Catalunya y que instruirá al alumnado en los diferentes aspectos relativos a los servicios funerarios. Tendrá un itinerario formativo completo que incluirá estada en la empresa, ya que contará con dos funerarias públicas de ambos territorios.

Concretamente, el CFGM tratará temas como la contratación el desarrollo y la organización de actos de protocolo; el transporte, la manipulación y el condicionamiento de cadáveres, restos o cenizas; y el mantenimiento básico de hornos crematorios de acuerdo con la normativa. La activación de este nuevo ciclo formativo, impulsado por el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, quiere iniciar el proceso de profesionalización del un sector que no cuenta con formación reglada y, de paso, dar respuesta a la alta demanda de profesionales que requieren las funerarias.

2.000 horas en 2 cursos

En Reus será el Institut Gaudí el encargado de ofrecer el nuevo CFGM, tal y como ha revelado este jueves la alcaldesa Sandra Guaita en una comparecencia con el secretario de Formació Professional de la Generalitat, Francesc Roca. Este tendrá un grupo inicial de 30 alumnos, en colaboración con la empresa FuneCamp Serveis Funeraris, creada recientemente por los ayuntamientos de de Salou, Constantí, Vila-seca y Reus.

En virtud del convenio, la empresa pública formará al profesorado del ciclo y prestará las instalaciones funerarias para realizar las actividades curriculares que no se puedan llevar a cabo en las instalaciones del instituto. Será el caso de las relativas al módulo profesional de cremación. El ciclo se desplegará en dos cursos académicos (2.000 horas lectivas) y se impartirá en modalidad dual, lo que garantiza que una cuarta parte de las horas se realizará en la empresa.

Para Guaita, con el nuevo ciclo la ciudad de Reus "refuerza su papel como ciudad pionera en formación profesional y dignifica una profesión imprescindible con una preparación completa". Por su parte, Roca ha manifestado que el título preparará a profesionales "para atender en un momento muy delicado con la máxima profesionalidad, dignidad y respeto".

Perfiles más jóvenes

De forma paralela, el curso también se activará en el Institut Montserrat Roig de Terrassa, tal como se presentó este miércoles en la feria Terrassa Tria Futur. La Funerària de Terrassa, también pública, acogerá la parte práctica de las clases, mientras que el CFGM era una "asignatura pendiente", en declaraciones de la gerente de la empresa, Emília Andreu, recogidas por el Diari de Terrassa.

Andreu destaca las "muchas salidas profesionales y competencias de otros ámbitos" que favorecerá el ciclo formativo, y señala que quiere mostrar las posibilidades laborales de un sector por encima de los estigmas que tiene, y que "cada vez hay más jóvenes que se interesan", en contraposición a un perfil más adulto, que era el más habitual hasta ahora.