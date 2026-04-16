El Ayuntamiento de Reus aprobará el contrato programa con Canal Reus a pesar de que la televisión pretende denunciarlo
El medio, que es privado, lamenta que a pesar de prestar un "servicio público" la administración solo asume el 35% del coste real
El Ayuntamiento de Reus aprobará esta semana el contrato programa con la televisión local, Canal Reus, con un incremento del presupuesto del 11%, tal como tenía previsto el equipo de gobierno. La Junta General de Accionistas de la televisión aprobó el pasado sábado denunciar este contrato, puesto que considera que este marco "no ha tenido en cuenta el esfuerzo sostenido que ha requerido la evolución tecnológica" a nivel de financiación.
A pesar de ser una televisión privada, afirman que prestan un "servicio público", pero la administración nunca ha superado el 35% del coste real. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha explicado este jueves por la mañana, al día siguiente que la tele local hiciera público el comunicado, que tienen la "mano extendida" y que quieren continuar "apostando" por el medio.
Desde Canal Reus señalan que el proyecto nació como "una televisión de vocación de servicio público con gestión privada, arraigada al territorio y orientada a dar respuesta a las necesidades informativas, culturales y sociales de la ciudadanía". Aun así, señalan que los últimos años la relación con el Ayuntamiento ha "evolucionado hacia un esquema propio de un proveedor de servicios, con encargos específicos, altamente fiscalizados, pero que no son remunerados de acuerdo con sus costes reales". "Esta situación rompe con el modelo de colaboración publicoprivada que dio origen a Canal Reus", aseguran.
En el comunicado, la televisión local también avisa de la "posible reordenación" del mapa de la TDT por parte de la Generalitat de Catalunya. Creen que podría "comportar la pérdida de la frecuencia actual y la integración en el múltiplex compartido de TAC12", que es la televisión pública del Camp de Tarragona. "El Govern tiene como objetivo a corto plazo que en el Camp solo haya una televisión y que esta esté en la ciudad de Tarragona", indican.
La alcaldesa ha negado este planteamiento asegurando que no tienen "ningún documento" que "hable en esta línea". "Por nuestra parte nunca ha salido ningún documento local ni ningún documento del área metropolitana en que estamos trabajando" en este sentido, ha dicho Guaita.
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