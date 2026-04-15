La ZBE de Reus sigue vigente al rechazar la Justicia una ofensiva judicial de una entidad contraria

Primer varapalo de las entidades que se oponen a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Reus y primera victoria, aunque parcial, para el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha inadmitido a trámite el recurso presentado por la Asociación Liberum en contra de la ordenanza que veta los coches contaminantes en la capital del Baix Camp, lo que sienta un precedente ante la futura resolución de los otros tres recursos activos actualmente, igual que pasó en Barcelona en enero.

El texto de la interlocutoria, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, da la razón al consistorio reusense en las alegaciones que presentó ante el recurso que Liberum activó en contra de la ZBE el año pasado, y señala que la entidad está deslegitimada para oponerse judicialmente a la normativa local. Ante esta decisión, que tiene fecha del pasado 4 de marzo, Liberum ya ha presentado recurso y el Ayuntamiento de Reus ya ha mostrado su oposición.

Argumentos "genéricos"

El Ayuntamiento de Reus aprobó definitivamente la normativa de la zona de exclusión de vehículos contaminantes el 25 de abril del año pasado, una norma que entró en funcionamiento el 1 de diciembre. Ante este hecho, la Asociación Liberum, que se ha opuesto a ZBE de otras ciudades de España, presentó un recurso contencioso-administrativo. Según apunta el reciente fallo jurídico, la entidad alegó "diversa jurisprudencia sobre la materia", así como una sentencia del Tribunal Supremo que legitimaba a las asociaciones a remeter contra las decisiones de los ayuntamientos "siempre y cuando exista un mínimo de relación entre el contenido del acto o norma impugnada y la situación jurídica".

Sin embargo, el tribunal considera que el recurso presentado por Liberum no encaja con los fines de la asociación, a pesar de que esta asegura tener miembros afectados por la normativa de la ZBE de Reus, ya que no tiene relación ni trayectoria en materia ambiental ni propone un modelo alternativo a la ZBE. Afirma que Liberum "plantea numerosos aspectos que no guardan con los fines estatutarios, ni con su trayectoria como asociación".

En otro punto, el texto asegura que "circular en turismo libremente, con independencia de la contaminación, por Reus, no guarda conexión con los estatutos de la asociación" y que Liberum "no tiene como finalidad promover algún tipo de modelo de ciudad sostenible o, a la contra, proyectos, talleres o actuaciones ante las instituciones que persigan otro modelo alternativo de ciudad". La interlocutoria también afea a la entidad no presentar un modelo alternativo en su queja de la ZBE: "Nótese que la asociación, en hipótesis, podría promover un modelo alternativo al propuesto en la ordenanza".

En conclusión, el contencioso acaba inadmitiendo el recurso contencioso-administrativo porque la mayor parte de este "versa sobre cuestiones puramente ambientales y de legalidad ordinaria ajenas a la asociación" y porque los argumentos legales de Liberum, entre los cuales la invocación de unos artículos de la Constitución Española, "es genérica y versa, en el fondo, sobre aspectos ajenos a la trayectoria de la Asociación".

Sienta precedente en Reus

La misma interlocutoria descarta imponer costos económicos ni a Liberum ni al Ayuntamiento de Reus, y señala la posibilidad de recurrir el fallo, que todavía no es firme, mediante un recurso de reposición. Según ha podido saber este medio de fuentes del consistorio reusense, la entidad optó por recurrir la sentencia el pasado 25 de marzo, a lo que el Ayuntamiento se opuso ante el tribunal el pasado 1 de abril.

En este sentido, al tratarse de un procedimiento judicial abierto, el consistorio ha rechazado manifestarse de forma oficial sobre el tema. Hay que añadir que esta es la primera resolución judicial, aunque no firme, sobre la ZBE de Reus, lo que da provisionalmente la razón a la defensa jurídica municipal y no suspende cautelarmente la zona de exclusión, por lo que mantiene el veto a los vehículos contaminantes. Por ahora, hay tres recursos más, presentados por la asociación de comerciantes El Tomb de Reus y el grupo municipal de Vox, entre otras entidades ligadas a la extrema derecha.