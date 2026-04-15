Tarragona culmina la renaturalización de 35 hectáreas y gana biodiversidad en litoral, playas y bosques urbanos

Tarragona estrena la regeneración natural de más de 350.000 metros cuadrados de superficie tras quince meses de actuaciones en el marco del proyecto Greenbelt'26. Este martes, el alcalde Rubén Viñuales y el concejal de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, han visitado los espacios ambientales de la ciudad en los que se ha actuado de forma más relevante, lo que ha comportado la eliminación de especies invasoras, la replantación de más de 10.000 árboles y arbustos y, como proyecto más destacado, la reciente renaturalización del entorno del río Francolí.

Con una inversión de cerca de 3,9 millones procedentes de los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica, y con una ejecución que roza el 100%, el Ayuntamiento de Tarragona ha actuado en espacios naturales de gran valor ecológico como el entorno del Pont del Diable, las playas o los pequeños bosques del litoral. El objetivo ha sido la renaturalización de estos espacios y ganar en sostenibilidad. Viñuales ha señalado las mejoras en la calidad de vida y que esta es "una nueva forma de ver la ciudad, ahora ya no queremos parar".

La renaturalización del río Francolí

La actuación más importante se ha realizado en el entorno del río Francolí, con un proceso de renaturalización integral que ha permitido recuperar su cauce habitual. Desde que se iniciaron las obras, en julio del año pasado, se han eliminado 35.000 cañares, que equivalen a 2.400 metros cuadrados de una especie invasora que afecta a las autóctonas y al desarrollo normal del río. Según ha explicado el propio concejal, también se ha roto con la sinuosidad que tenía el cauce y se ha recuperado la biodiversidad del entorno, tanto en flora como en fauna, con la plantación de hierba, plantas y arbustos.

En el tramo urbano del río y en las playas se han instalado bajo tierra un total de 65 redes de contención de residuos para evitar que lleguen al agua y, posteriormente, al mar. Los datos proporcionados por los técnicos municipales indican que en 2025 se evitó el vertido de 30 toneladas de residuos sólidos pequeños, principalmente toallitas, y que con la instalación de más redes, este año se prevé una retención aún mayor. El mantenimiento de estas redes corresponde a Ematsa, y la retirada de los residuos costó el año pasado 50.000 euros.

En el parque del Francolí, Viñuales y García de Castro han destacado la creación de un refugio climático que favorece la biodiversidad, con la recuperación de una fuente ornamental que atrae a especies de aves y de una fuente con agua de boca para la ciudadanía. En este parque también se han plantado árboles y arbustos, cerca de 2.000 de los más de 10.700 que se han plantado en todo el término municipal.

Actuación en las playas y el litoral

La retirada de la gran plataforma de hormigón de la playa del Miracle, conocida como el 'Mamotreto', ha permitido la recuperación de ese espacio para la ciudadanía y la práctica del deporte. La intención del Ayuntamiento es que el Estado, que es el propietario de los terrenos, impulse el proyecto de renaturalización ambiental y la recuperación del sistema dunar, lo que permitirá a la playa ser más resistente ante temporales. Para agilizar los trámites, el consistorio ha redactado un proyecto que ya ha enviado a Costas del Estado, que ahora deberá valorar, modificar y aplicar.

Desde el consistorio aseguran que el Gobierno está interesado en actuar en esa zona pero reconocen que los tiempos de actuación del Estado son largos y la renaturalización del Miracle deberá esperar. Por eso, el alcalde Viñuales ha anunciado este martes que el Ayuntamiento invertirá cerca de 50.000 euros en contratos menores para construir un espacio de deporte provisional, "a la espera del Estado". Este entorno constará de por lo menos tres pistas, dos de vóley playa y una de petanca, y un espacio para la práctica de la calistenia, que el consistorio recuerda que se retirarán cuando se inicie la recuperación ambiental. "Queremos que este espacio sea para la ciudadanía y que sea un espacio natural", ha dicho el alcalde.

En otros puntos del litoral tarraconense, como en las playas Llarga y de l'Arrabassada, en los cabos rocosos de la Savinosa y del Miracle o en Mas Roselló, se ha retirado la runa y las construcciones antiguas y se ha vallado el espacio dedicado a los bosques para mejorar la biodiversidad. En palabras del concejal de Medio Ambiente y del técnico municipal, Xavier Llopart, se trata de "pequeños ecosistemas de bosque que merecen ser cuidados y que son una maravilla". Precisamente parte de este litoral, entre el Fortí de la Reina y la playa de Cossis, está prevista una actuación de restauración ambiental, adjudicada esta semana por más de 200.000 euros.

La mayor inversión en biodiversidad

Finalmente, también se ha actuado en otros entornos naturales de la ciudad, habitualmente dedicados al ocio y al medio ambiente, como es el caso del parque de la Muntanyeta, en Sant Pere i Sant Pau. Allí se ha construido un espacio para insectos, se han instalado cajas para pájaros, se han plantado árboles, algunos de los cuales, fruteros, y se ha mejorado la conectividad de los espacios verdes. "Debemos integrar la biodiversidad urbana, la fauna necesita espacios para vivir, y de hecho le devolvemos esos que ya tenía", ha dicho Llopart.

En cifras generales proporcionadas por el propio alcalde, se han cerrado más de 61.000 metros cuadrados de espacios con cerramientos y la ejecución del proyecto Tarragona Greenbelt'26 es ya cercana a su totalidad, a falta de la plantación de los últimos árboles en el parque del Pont del Diable. El concejal García de Castro ha querido reivindicar "la mayor inversión del Ayuntamiento en materia de biodiversidad" y ha cerrado señalando que el proyecto forma parte de la planificación de la Anella Verda, que marca las actuaciones a realizar en la ciudad y los municipios de alrededor en los próximos 30 años.