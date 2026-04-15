Descubren más de 1.000 plantas de marihuana en una casa del núcleo urbano de Santa Bàrbara (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado este miércoles una plantación de marihuana con más de 1.000 plantas en el interior de una vivienda deshabitada de Santa Bàrbara (Montsià).

Según ha avanzado 'La Plana Radio' y han confirmado fuentes policiales a la ACN, el hallazgo se produjo a raíz de una solicitud de actuación por una fuga de agua en el inmueble, registrada alrededor de las cuatro de la tarde de este martes.

Registro tras detectar indicios

En el lugar, los agentes comprobaron la presencia de aires acondicionados, tubos de ventilación y ventanas tapadas, elementos habituales en este tipo de cultivos ilegales. Ante estos indicios, los policías procedieron a registrar la casa este miércoles al mediodía, cuando confirmaron la existencia de la plantación.

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Por el momento, no se prevén detenciones relacionadas con estos hechos.