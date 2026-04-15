La Generalitat elaborará el plan de infraestructuras ferroviarias del Camp de Tarragona con las mercancías por el interior

La Generalitat prepara la licitación para elaborar el Plan de infraestructuras ferroviarias del Camp de Tarragona. Se trata de una herramienta que tiene que planificar la red ferroviaria en la demarcación, tanto para los pasajeros como para las mercancías. En este sentido, el comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, ha lamentado que el estudio del Ministerio de Transportes sobre las mercancías por el interior no saben si "avanza". Por lo que cree que este plan "resolverá un problema importante", proponiendo que las mercancías se alejen del litoral. En una visita a la Cambra de Comerç de Reus, Macias también ha dicho que tiene la "sensación" de que la R15 operará con normalidad "a corto plazo", sin el servicio por carretera a causa del mal estado de la vía.

El comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies ha sido invitado este miércoles a mediodía al ciclo de conferencias Vermut Cámara de la Cambra de Comerç de Reus. Macias ha advertido de la "gravísima saturación" que sufre la red ferroviaria en el Camp de Tarragona. Concretamente, los tramos entre el nudo de Vila-seca y Sant Vicenç de Calders, y la línea que une Reus con Lleida por Montblanc.

Ante esta situación, Macias ha explicado que el Govern está trabajando para sacar a licitación el Plan de infraestructuras ferroviarias del Camp de Tarragona. "Es un instrumento de planificación", ha señalado. Esta herramienta tiene que "resolver" el paso de las mercancías por el territorio, alejándolas de la costa y haciéndolas pasar por el interior. También se tiene que fijar en las "conexiones" de trenes de pasajeros y apuntar qué nuevas líneas hay que construir.

Preguntado por la contabilidad sobre el estudio sobre las mercancías por el interior que estaría haciendo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Macias ha reconocido que el ministerio "está avanzando muy despacio". "No sabemos ni si avanza", ha añadido. "Tenemos que resolver un problema importante, y por eso la Generalitat tiene que actuar y poner sobre la mesa la planificación", ha defendido. Así, ha avanzado que el plan se hará "hablando con todo el mundo" para tener "posibilidades de éxito".

En cuanto a la implantación del ferrocarril en la demarcación, Macias ha señalado algunos "errores" históricos: la clausura de la línea Reus – Roda de Berà en los años 90, la supresión de la línea de la costa entre L'Hospitalet de l'Infant y Salou, y el diseño del Corredor Mediterráneo con una situación "provisional" por el frente litoral.

La normalización de la R15

Macias también ha dicho que tiene la "sensación" de que la R15 volverá a operar con normalidad "a corto plazo". Desde finales de enero, el tramo entre Riba-roja d'Ebre y Reus se hace por carretera a causa del mal estado de la vía.

Asimismo, ha explicado que la Generalitat estudiará todas las líneas del país y determinará cuáles son "estructurales". Macias ha avanzado que el R15 será una y se definirán las cadencias: "La vía tiene que estar bien, encontrar el número de servicios adecuados para que la gente pueda ir y volver tranquilamente", ha valorado.

Problemas crónicos

Durante su intervención, el comisionado ha desgranado los problemas "crónicos" de Rodalies. Entre otras cuestiones, ha apuntado a que la gestión se ha hecho desde un "modelo ajeno en el país". Por eso, ha defendido el traspaso del servicio y de la infraestructura.

También ha denominado el "déficit crónico de inversión". Ha señalado que en el 2001 se inició una "carrera loca por la alta velocidad" y la mayor parte de las inversiones fueron hacia el AVE en detrimento de Rodalies. Desde el 2019, sin embargo, ha afirmado que hay un "cambio", y el presupuesto de la media distancia y el alta velocidad "se están aproximando al 50%".

Finalmente, ha apuntado que pese a l crecimiento de la población catalana durante los últimos años, la red ferroviaria en Catalunya solo ha crecido un 32%. Se ha alargado gracias a la alta velocidad, FGC, el Metro de Barcelona y los nuevos tranvías, ha afirmado. "La red ferroviaria estatal ha perdido porque no se ha puesto ni un nuevo kilómetro en funcionamiento", ha dicho Macias, lamentando "el abandono brutal" de la red que "transporta más gente".

En otro orden, ha mencionado la "descapitalización del sistema convencional" con una "carencia" de recursos humanos. Y ha explicado la apuesta para crear centros de formación de estudios ferroviarios, uno de los cuales se podría ubicar en Móra la Nova.