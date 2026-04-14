El tramo de la carretera T-314 entre Reus y Cambrils tiene tiene el riesgo más alto de accidentes de la red viaria catalana

La carretera T-314 entre las poblaciones de Reus y Cambrils, es el tramo de carretera con un riesgo más alto de accidentes de Catalunya, y lo es por segundo año consecutivo. El RACC ha hecho público este martes la 22ª edición del Mapa de riesgo de la red viaria en Tarragona, lo que ha dejado otras revelaciones: en el triennio entre 2022 y 2024, los accidentes graves y mortales aumentaron más de un 11%, y que el tramo tarraconense donde hay una mayoc concentración de accidentes graves es la T-11, que une Reus y Tarragona. Desde el RACC también se ha avisado que el riesgo de sufrir un accidente grave o mortal en una carretera convencional es cuatro veces superior que en una vía desdoblada.

El estudio ha analizado más de 1.200 kilómetros de carreteras de la red viaria del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, contando vías interurbanas y traveseras, entre los años 2022 y 2024. Estas representan el 44% del total de la red de carreteras de la demarcación pero canalizan el 86% de la movilidad total por carretera, y concentran tres de cada cuatro accidentes con víctimas mortales y heridos graves. La movilidad en la provincia de Tarragona representa el 17,8% del total que hay en Catalunya.

El RACC ha estudiado un centenar de accidentes con víctimas mortales o heridos. El director del área de movilidad del RACC, Cristian Bardají, ha explicado en la presentación de los datos que el objetivo es llegar al año 2023 reduciendo a la mitad las 44 víctimas mortales al volante que hubo en 2019 en las carreteras de Tarragona. Por comarcas, el Tarragonès, el Baix Camp y el Baix Penedès concentran el 80% de los tramos analizados con mayor riesgo de accidentalidad, mientras que la Terra Alta y el Baix Ebre tienen más tramos con un riesgo alto y muy alto de accidente, con un 64% y un 40%, respectivamente.

Datos destacados

Entre los datos proporcionados, Bardají ha destacado un incremento del 11,5% de los accidentes graves y mortales que, en un contexto donde la movilidad ha crecido ligeramente en los últimos años, conlleva un aumento del riesgo de accidentalidad que roza el 5%, lo que él define como "una pequeña mala noticia". También avisan que el 21% de los kilómetros analizados en toda la provincia presentan un riesgo alto o muy alto de sufrir un accidente de tráfico, lo que supone un incremento respecto al anterior mapa de riesgo.

Bardají ha señalado que "la probabilidad de sufrir un accidente con resultado de muerte o de herido grave es cuatro veces mayor en carreteras convencionales que en las desdobladas", como lo demuestra el hecho que nueve de los diez de los tramos con más riesgos de accidentes tienen vía única.

Por carreteras, la T-314 entre Cambrils y Reus es la que registra el índice de riesgo de accidente más alto de la demarcación pero también de Catalunya, y lo hace por segundo año consecutivo. Para Bardají, acciones recientes, como la actuación de mejora de la Diputació de Tarragona, pueden "ayudar en un futuro a hacerla caer del ranking", espera. Otras carreteras, como la TP-7225 entre Reus y El Morell o la C-37 entre Valls y El Pont d'Armentera, también destacan con un elevado riesgo de accidente, mientras que vías como el tramo de la N-340 entre L'Ametlla de Mar y L'Hospitalet de l'Infant o la TV-3046 entre el Port de Tarragona y Salou, tienen un riesgo cero de accidentalidad.

Camiones y motos

Uno de los temas que se ha tratado en la presentación del informe es la siniestralidad de la autopista AP-7, en especial cuando hay camiones: estos están implicados en el 42% de los accidentes graves a pesar de ser menos del 26% del tráfico total, mientras que la mitad de los accidentes con vehículos de gran tonelaje concentran en menos de 200 kilómetros de la vía, especialmente en los sectores entre Vilafranca del Penedès y Altafulla, y entre Cambrils y Tortosa. Después de la autopista, los tramos más peligrosos para los accidentes con camiones están en la T-11 entre la variante de Reus y Tarragona y en la N-340 en Torredembarra.

A diferencia de los camiones, el 35% de los accidentes de tráfico con muertos y heridos graves implican al menos una moto, aunque estos vehículos solo representan el 4,4% del tráfico. En los accidentes mortales, su presencia es del 21%. Además, la mitad de los siniestros graves y mortales de motos se concentran en apenas el 20,1% de la red (244 km), destacando por segundo año consecutivo el tramo de la N-340 entre Torredembarra y el enlace con la C-32 como el punto con más accidentes de motocicletas. Los expertos del RACC advierten que se trata de un problema generalizado en toda Cataluña y también en el conjunto de España.

Satisfacción en las medidas de la AP-7

En paralelo, el jefe de los servicios territoriales de Trànsit en Tarragona, Albert Raül, ha afirmado que están satisfechos con las medidas implementadas a la AP-7 para reducir la accidentalidad en el tramo de las Terres de l'Ebre, como la instalación de nuevos radares y los controles policiales. El responsable ha indicado que la cifra de fallecidos ha descendido lentamente cada año desde el 2022: "Es una mala noticia porque hablamos de vidas humanas, pero estamos consiguiendo reducir esta siniestralidad", ha asegurado. Respecto del primer trimestre de 2025 hubo 14 personas muertas, y este año ha habido 6.

Por otro lado, también ha destacado la prohibición de los camiones de avanzar por la AP-7 y ha asegurado que el incumplimiento de esta medida se ha cifrado en un 2,5%. Finalmente, el presidente del RACC ha dicho que todas las acciones que se llevan a cabo en esta autopista son a corto plazo, puesto que el gran problema es "estructural". "Se le pide a la vía mucho más de lo que puede dar, y esto requiere inversión en mantenimiento y en ampliación de carriles; hay que tener presente que se tiene que ampliar la AP-7 y arreglar el problema a largo plazo", han dicho Josep Mateu, presidente del RACC.