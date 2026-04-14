Polideportivos, auditorios y transformaciones urbanas: el área de Tarragona acelera en obras públicas a un año de las municipales

Las comarcas tarraconenses afrontan los próximos años una profunda transformación de su espacio público con la construcción y mejora de equipamientos, infraestructuras y servicios municipales. Nuevos pabellones deportivos, centros culturales, redes de saneamiento o reformas urbanas marcarán una etapa de inversiones impulsadas por el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat, que canaliza centenares de actuaciones destinadas a modernizar municipios y reforzar servicios públicos. El Camp de Tarragona tiene un protagonismo específico: de los 25 proyectos de mayor presupuesto del PUOSC, una decena se ubican en esta demarcación. Diversos alcaldes explican a EL PERIÓDICO el significado que cobran estas obras en sus municipios a poco más de un año de las próximas elecciones municipales.

En las comarcas del Camp de Tarragona, entre los proyectos que se harán realidad destaca la construcción del pabellón polideportivo en Vallmoll (Alt Camp), valorado en más de 5,1 millones de euros. El municipio tiene 2.000 habitantes y su alcalde, Josep Lluís Cusidó, reconoce que la aportación de la Generalitat, que será de 269.000 euros, resulta imprescindible para una de las inversiones "más importantes de la historia del municipio". "El pabellón es extraordinariamente necesario, dará salida a la práctica del deporte en un pueblo en el que tenemos 24 equipos", asegura Cusidó.

En el Tarragonès son subrayables un puñado de actuaciones, algunas de las cuales ya han visto iniciadas sus obras. Es el caso de Constantí, donde se espera casi medio millón de euros de los 4,8 totales que cuesta el nuevo centro cultural. "Con esto tendremos un lugar polivalente en el municipio en el que realizar actos y representaciones", reivindica el alcalde Óscar Sánchez, que explica que las obras se iniciaron en 2011 y que, después de pararlas, se vieron obligados a reformular el proyecto "para integrar otras actividades".

A pocos kilómetros, El Catllar recibirá más de 475.000 euros para hacer realidad el Pabellón polideportivo municipal, que costará casi 4,1 millones. "El polideportivo es una demanda de hace tiempo de la población, ya que los clubes no pueden jugar; queremos que sea un punto neurálgico del deporte y la salud", explica la alcaldesa Alba López, que reconoce: "Aportaciones como el PUOSC son muy positivas porque nos ayudan muchísimo a los municipios pequeños en inversiones que no podríamos asumir solos". El PUOSC 2025-2029 prevé en el Camp de Tarragona y el Baix Penedès una lluvia de millones: un total de 318 proyectos que cuentan con un presupuesto acumulado de cerca de 140 millones de euros. De todos estos, la Generalitat se ha comprometido a sufragar cerca de la mitad, unos 64,1 millones, en las diferentes anualidades hasta 2029.

El colector de aguas pluviales de Tarragona

En Tarragona ciudad, el plan de obras del Govern se concretará en casi 790.000 euros para un colector de aguas pluviales en la Part Baixa de la ciudad, una obra largamente esperada por los vecinos que deberá poner fin a las inundaciones recurrentes que sufren cada vez que llueve. El primer edil de la capital, Rubén Viñuales, defiende el proyecto como "una infraestructura clave" para minimizar la afectación del agua en esa zona y para "conseguir una ciudad más resiliente al cambio climático".

En Vila-seca, una aportación igual se invertirá en la remodelación de la zona deportiva y la construcción de una pista de atletismo en el norte de la ciudad. El alcalde Pere Segura valora que es "positivo el incremento y un esfuerzo" económico del plan de obras pero lo tilda de "insuficiente" y espera que tenga más recorrido. "Que esta sea una tendencia que se vea ampliada a lo largo de los próximos años con una mayor aportación", reclama. Y en La Canonja también destaca la ampliación y reforma de las instalaciones del ayuntamiento, que contarán con una subvención del PUOSC de más de 441.000 euros.

En el Baix Camp, la capital tiene prevista la reconversión total de la calle Astorga, algo que reconfigurará por completo los barrios del sur de la ciudad. La actuación total es de más de 4,4 millones de euros, de los cuales 790.000 son del plan de obras. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, la define como "emblemática" y destaca que "mejorará la conexión de los barrios del sur con el centro y se convertirá en una calle más verde y saludable". "Muchos de los retos municipales necesitan de la colaboración de los ayuntamientos y la Generalitat", asegura Guaita.

Proyecto "vital" para el Consell Comarcal del Baix Penedès

En Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) se prevé la construcción de campos de fútbol, equipamientos y servicios gracias, en parte, a la aportación de medio millón de euros. Para Assumpció Castellví, la primer edil, representa "una necesidad para mantener la actividad deportiva", ya que el actual campo se encuentra en una zona con la concesión estatal caducada, y permitirá ofrecer "unas instalaciones modernas, adaptadas a las necesidades actuales y que cumplan con los estándares de calidad de la práctica deportiva".

La inversión territorial más importante, sin embargo, será en el Baix Penedès, donde la construcción de nuevas oficinas para el Consell Comarcal costará 6 millones de euros, de los cuales 512.000 llegarán de la Generalitat. El presidente comarcal y alcalde de Calafell, Ramon Ferré, defiende una obra "vital" que romperá la situación actual "de precariedad y de oficinas repartidas para mejorar la coordinación, la atención al público y conseguir una imagen nueva y moderna sin tener que pagar alquileres y gastos innecesarios".