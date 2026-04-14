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Las obras en el polígono Francolí de Tarragona provocarán un mes de afectaciones al tráfico

Las afectaciones empezarán este miércoles, 15 de abril, y se alargarán hasta el 15 de mayo

Obras en el polígono Francolí de Tarragona, con una afectación al tráfico que se alargará hasta el 15 de mayo.

Obras en el polígono Francolí de Tarragona, con una afectación al tráfico que se alargará hasta el 15 de mayo. / Ayuntamiento de Tarragona

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Tarragona
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Las obras de mejora del polígono industrial Francolí empezarán una nueva fase este miércoles con la ejecución del nuevo colector para mejorar las condiciones actuales de drenaje de la zona. Esta actuación comportará una serie de afectaciones a la movilidad que se alargarán durante un mes.

Del 15 de abril al 15 mayo se cortará la circulación por la calzada en sentido Tarragona Centro y solo se podrá acceder hasta la parcela 17. Por otro lado, el tráfico también se desviará por la calzada del sentido en Salou, puesto que esta vía pasará a ser de doble sentido, con un carril por cada sentido.

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Desde el Ayuntamiento de Tarragona recuerdan que el polígono Francolí está inmerso en unas obras rehabilitación del firme, en el tramo comprendido entre el inicio del vial hasta el Parque de Bomberos, en la creación de una nueva rotonda para mejorar la accesibilidad al aparcamiento de la EMT y el enlace con la autovía A-27 y en la construcción de este nuevo colector. Estas actuaciones tienen un importe de 664.144,8 euros (IVA incluido) y han recibido una subvención de la Diputació de Tarragona de 50.000 euros. Los trabajos se iniciaron en marzo y tienen una duración prevista de 3 meses.

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