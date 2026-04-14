Finalizada la obra de la terminal Guadalajara-Marchamalo del Port de Tarragona, que saldrá a licitación en junio

La obra civil del Puerto Seco de Tarragona en la Ciudad del Transporte de Guadalajara-Marchamalo ha finalizado y su modelo de gestión saldrá a licitación previsiblemente en junio, con el objetivo de que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento entre noviembre y diciembre de este año. El anuncio lo ha realizado el propio presidente del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, en una visita a las obras, acompañado, entre otros, del alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, y del segundo teniente de alcalde en Guadalajara, Alfonso Esteban, además de empresarios del sector de la logística.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 30 millones de euros, de los cuales cerca de 15 millones han sido financiados con fondos europeos Next Generation, y se configura como una infraestructura estratégica para la conexión logística entre el Mediterráneo y el centro peninsular.

El presidente del Port de Tarragona ha confirmado que "las obras están finalizadas", si bien ha precisado que los trabajos en la red general ferroviaria de Adif "van a tardar todavía unos meses". Asimismo, ha explicado que el siguiente paso pasa por la licitación del modelo de explotación: "Estamos preparando la licitación del modelo de explotación con una lógica de colaborar con otros puertos para hacer la posibilidad más grande de explotación económica de este espacio".

En cuanto al calendario, ha indicado que "pretendemos sacar el pliego en junio", con la previsión de que la adjudicación se produzca entre septiembre y octubre y que la inauguración pueda tener lugar "en el mes de noviembre o diciembre, con el inicio de la explotación". Castellà ha destacado el papel de los fondos europeos en el desarrollo del proyecto: "Gracias a los fondos Next Generation, hemos podido hacer una obra de una calidad y una envergadura excepcional", y ha subrayado su impacto económico al afirmar que "hemos conseguido concretar, en un tiempo récord, las grandes posibilidades de explotación que va a tener este espacio generando empleo, generando recursos, generando conocimiento y generando oportunidades para Guadalajara y Marchamalo".

Por su parte, el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha valorado la finalización de las obras y ha señalado que "es un placer certificar la buena marcha de todas las obras que ya están concluidas y, sobre todo, el ánimo de que una vez se concluyan todos los procedimientos, podamos poner ya en marcha esta infraestructura tan deseada". Además, ha puesto en valor el papel que desempeñará la terminal en el ámbito logístico, indicando que permitirá que la zona sea "el referente en la zona centro de las mercancías", al tiempo que ha subrayado que contribuirá a que "el futuro estratégico, económico y empresarial de esta zona se vaya consolidando".

Por su parte, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha destacado la relevancia de la infraestructura, señalando que "estas obras van a ser un punto de inflexión para Guadalajara, para Marchamalo, para su crecimiento económico y para la generación de empleo". En este sentido, ha remarcado que la terminal va a poder manejar 100.000 contenedores y trenes de más de 750 metros, lo que supone "un cambio de modelo total en el transporte de mercancías y también en la logística". "Ahora sí que estamos a un paso del Mediterráneo", ha añadido.

La terminal intermodal Guadalajara-Marchamalo está concebida como una extensión logística del Port de Tarragona en el centro peninsular, con capacidad para transformar el transporte de mercancías y favorecer nuevas cadenas de valor, como las vinculadas al vehículo eléctrico. El proyecto, que ha contado con una importante financiación europea, aspira a convertirse en un motor económico para la zona, atrayendo inversión privada, generando empleo y consolidando al Corredor del Henares como uno de los principales polos logísticos de España.