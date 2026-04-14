El Ayuntamiento de Tortosa pide agilizar las actuaciones para la retirada del monumento franquista del Ebro

El Ayuntamiento de Tortosa insta al Govern de la Generalitat a acelerar las actuaciones para la retirada del monumento franquista de la Batalla del Ebro, que este 2026 cumplirá 60 años erigido en el río a su paso por la capital del Baix Ebre. Ha sido en una moción en el pleno del consistorio, este pasado lunes, presentada por la CUP y que ha cosechado los votos del gobierno municipal de ERC y Movem Tortosa-PSC, en un texto que también pide al ente autonómico que solicite a la justicia la resolución del procedimiento actualmente pendiente sobre la licencia de obras y las medidas cautelares.

Concretamente, el texto aprobado en Tortosa reclama a la Generalitat impulsar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la retirada del monumento, que es el de mayor envergadura que se mantiene en Catalunya de la época franquista. La moción también insta al Govern catalán que solicite al Juzgado Contencioso número 2 de Tarragona que resuelva el procedimiento pendiente sobre la licencia de obras de la retirada del monumento y el levantamiento de las medidas cautelares, impuestas en 2021 y que mantienen parada la actuación de retirada.

La moción de este lunes fue presentada por la CUP y consiguió los votos de los dos partidos en el gobierno local, ERC y la coalición Movem Tortosa-PSC (11 votos a favor), mientras que Junts per Tortosa se abstuvo en la votación (10 abstenciones). En una entrevista reciente a EL PERIÓDICO, la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà (ERC) lamentaba el alargamiento del proceso: "Esto lleva muchos años; debemos esperar al pronunciamiento de la justicia, ojalá la retirada pueda ser en este mandato".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona acordó, mediante un auto de 8 de julio de 2021, la paralización cautelar de las obras para retirar el monumento franquista, que la Generalitat, en ese momento presidida por Pere Aragonès (ERC) tenía previsto iniciar el 18 de julio de ese mismo año. El juzgado también establecía que no dictaría sentencia sobre la licencia de obras hasta que no se resolvieran los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la descatalogación del monumento, que la Comisión Territorial de Urbanismo de las Terres de l'Ebre aprobó en noviembre de 2020. Precisamente, el último avance judicial en este tema fue la inadmisión a trámite del Tribunal Supremo, el pasado mes de enero, de los recursos que varias entidades habían presentado en contra de este acuerdo.

Reunión con Espadaler

Desde el Ayuntamiento de Tortosa aseguran que la alcaldesa tiene prevista una reunión próxima con el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, en la que se tratará, entre otros temas referentes a la retirada del monumento, la solicitud de Lleixà para que el Govern formule una petición de impulso procesal para avanzar en la resolución del contencioso-administrativo. Esto podría permitir, en caso de ser aceptada, la retirada de las medidas cautelares que mantienen congeladas las obras de retirada del monumento franquista.

Finalmente, la moción aprobada también insta al gobierno municipal a impulsar, en coordinación con la Generalitat, el Memorial Democrático, el Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro (COMEBE) y las entidades memorialistas del territorio, el desarrollo de un espacio o centro de memoria dedicado a la Batalla del Ebro y a la memoria democrática en Tortosa. Un espacio que podría incorporar la musealización o contextualización histórica de elementos del monumento franquista retirado, con fines pedagógicos, de memoria y de reparación democrática.