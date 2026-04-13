El violonchelo de Pau Casals vuelve a Catalunya por su 150 aniversario: "Pocas figuras condensan lo que somos como lo hizo el maestro catalán"

Catalunya ha iniciado este lunes la conmemoración de los 150 años de uno de sus ciudadanos más ilustres y universales. En diciembre se cumplirá un siglo y medio del nacimiento de Pau Casals, músico, humanista y activista por la paz que murió en Puerto Rico en medio de su exilio autoimpuesto por no querer vivir en la España franquista. El Auditori Tívoli del Vendrell, su ciudad natal, ha sido esta tarde el escenario del acto de inicio de la celebración, que se alargará hasta octubre de 2027 con numerosos conciertos en Barcelona y Madrid, exposiciones, simposios y encuentros internacionales.

Uno de los hechos más relevantes de la celebración 150 Pau Casals ha tenido lugar durante el acto en la capital del Baix Penedès: el retorno, después de más de 50 años, del violonchelo del maestro catalán, que ha vuelto a entonar 'El Cant dels ocells' como un himno a la paz que no ha dejado nunca de ser necesario. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participado en el acto del Vendrell, en el que ha loado la figura de Casals por su "dedicación a la paz y a la libertad de las clases populares".

Inicio de una celebración por todo lo alto

A última hora de la tarde de este lunes, la plaza Vella del Vendrell se ha convertido en el escenario de la celebración, con entidades de la cultura popular como grupos sardanistas y los 'castellers' de los Nens del Vendrell. Un poco antes, el Auditori Tívoli se ha llenado con la presencia de autoridades y ciudadanía para el acto inaugural de 150 Pau Casals, que ha tomado un cariz emotivo y en el que se han pronunciado algunas de las frases y textos del maestro catalán.

El siglo y medio del nacimiento de Casals coincide en un momento en el que varias guerras arrasan varios puntos del mundo, por lo que el mensaje de paz, antibelicista y de humanidad del maestro resuena más que nunca. "La fuerza moral de las palabras de Casals retruenan desde el Vendrell hasta el rincón más asolado por la guerra; su compromiso nos enseña que ante las injusticias no vale callar y que el sufrimiento es igual en todas partes: en Gaza, el Líbano, Ucrania y el Sudán. No nos podemos permitir la hipocresía de una doble vara de medir", ha dicho Illa.

El president ha asegurado que "pocas figuras condensan con tanta nitidez lo que somos los catalanes como lo hizo y todavía lo hace hoy en día Pau Casals". Como Illa, los otros oradores han hecho referencia al histórico discurso de Casals ante la ONU en 1971, en el que pidió "paz en el mundo; en contra, en contra, en contra de la inhumanidad de las guerras". Ese evento y su 'I am a Catalan' fueron sumamente simbólicos al recibir la medalla de la Paz de la organización, en el estreno del himno universal.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hablado del violonchelista como "una de las figuras más universales de la cultura catalana" y ha definido el aniversario "no solo como una efeméride sino como una invitación a mirar a Casals de nuevo y a preguntarnos qué nos dicen su música y su voz". El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha pedido "acariciar aquello intangible" como lo fueron los valores "extraordinarios" de Casals y ha remarcado la proximidad de la celebración del milenario de la cámara catalana, en 2027: "Las dos efemérides nos consolidan como aquello que somos y lo que queremos ser".

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha hablado de Casals como el autor del primer 'No a la guerra', ahora tan popular. En el acto también han participado algunos expresidentes de la Generalitat y las presidentas de las Diputaciones de Tarragona y Barcelona, entre otras autoridades.

"Un músico total"

Uno de los momentos de la tarde ha sido la intervención del abad de Montserrat y presidente de la Fundació Pau Casals, Manel Gasch, que ha hablado del artista catalán como "un músico total que decidió no separar la música de la vida, implicándose en la defensa de los más humildes". Gasch también ha leído unas palabras que la viuda del violonchelista, Marta Casals, había enviado desde Estados Unidos.

Casals decía que "la música no es nunca lo mismo, es más que un arte, es vida en movimiento". La actriz Elisabet Casanovas ha sido la encargada de poner voz al chelista, entre interpretaciones sentidas del Quartet Gerhard y el Cor Cererols. Sin embargo, en un acto en el que la música no podía ser menos que la protagonista, el solista Òscar Alabau ha interpretado el 'Preludio en Do mayor' de Bach, una de las piezas para violonchelo más famosas de la historia, y el mítico 'El Cant dels ocells', la canción popular catalana que Casals llevó hasta la Casa Blanca, en la toma de posesión de J.F. Kennedy.

Ambas piezas han sido entonadas con el violonchelo de Pau Casals, que ha vuelto a sonar en Catalunya tras más de cinco décadas viajando por el mundo, y que se quedará en el país natal de su propietario durante la celebración de los 150 años.