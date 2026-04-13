El conseller Vila presenta en Constantí 40 acciones para que los municipios impulsen el catalán: "Los ayuntamientos son la clave del proceso"

El Govern de la Generalitat continúa su proceso de llevar a todo el territorio catalán sus iniciativas de política lingüística para impulsar el uso social del catalán. Este lunes ha sido el turno del Camp de Tarragona dentro de un calendario que prevé llegar a todos los municipios para reivindicar la capilaridad de las herramientas para revertir la tendencia negativa de la lengua catalana, como el Pacte Nacional per la Llengua y el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha reivindicado "el valor simbólico y el valor instrumental" del catalán y ha reclamado "la colaboración de todas las administraciones para poder llegar a todas partes". En el acto en Constantí (Tarragonès) también se han presentado las cifras del uso social del catalán en el Camp de Tarragona, que indican una tendencia a la baja en las últimas décadas, y se han mostrado los mecanismos de los que disponen los ayuntamientos en materia local.

Según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población de 2023, publicada el año pasado, los hablantes habituales de catalán en las comarcas del Camp de Tarragona han pasado en veinte años de ser el 54,4% de la población al 37,9%. Estas han sido algunas de las cifras que se han puesto sobre la mesa en la villa romana de Centcelles, en Constantí, dentro del objetivo del Govern de llevar a las distintas veguerías catalanas los resultados de la encuesta, acompañados de las medidas de la Generalitat para revertirlos. "Es importante que los municipios desplieguen el plan de Política Lingüística, los ayuntamientos son la clave del proceso más importante que ha realizado la Generalitat en materia de lengua", ha dicho el conseller Vila.

"Debemos poder llegar a todas partes"

En este sentido, desde el Govern se está impulsando, desde el año pasado, un catálogo de 40 propuestas "para la acción", dirigidas en especial a los ayuntamientos, para mejorar el conocimiento y el uso del catalán entre la sociedad. Vila ha reivindicado acciones, dentro del plan de choque, como el impulso a los cursos para adultos del CPNL y las subvenciones a municipios pequeños sin presencia del Consorci, entre otras. "El sistema de política lingüística es como el sistema nervioso: debemos poder llegar a todas partes, pero necesitamos la colaboración de todas las administraciones", ha dicho el conseller, señalando desde las locales a la misma Generalitat.

Han sido Laura Giné, directora del CNL de Tarragona, y Anna Saperas, directora del CNL de Reus Miquel Ventura, las encargadas de desglosar punto por punto las 40 propuestas de acción, divididas en cinco grandes ámbitos: garantizar el uso normal del catalán en las instituciones locales y empresas públicas, impulsar el aprendizaje del catalán (en especial a adultos y a recién llegados), hacer más fácil el uso del catalán en las calles, incentivar el compromiso con la lengua y generar recursos útiles para hacer avanzar el catalán. El catálogo completo se puede consultar en línea.

Entre estas medidas propuestas, Giné y Saperas han destacado "incluir y actualizar las cláusulas lingüísticas en la contratación de servicios públicos, velar para que el catalán sea garantizado en guarderías, actividades extraescolares y de jubilados o encargar informes periódicos sobre la situación del catalán en el municipio", entre otros. Algunas de estas acciones, aseguran las directoras, ya se realizan en muchos de los municipios en los que el CPNL tiene presencia, ya que se trabaja conjuntamente, y sitúan la creación de una regiduría de la lengua o de política lingüística como garante de estas medidas.