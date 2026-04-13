Los autobuses de los cruceros de Tarragona tendrán una parada en la avenida Catalunya, cerca de la Part Alta

Los autobuses con turistas procedentes de los cruceros que llegan al Port de Tarragona podrán parar en la avenida Catalunya, en la parada que hay ante el parque del Camp de Mart. Así lo reveló el Ayuntamiento de Tarragona, que confirma esta nueva ubicación por las quejas recibidas de los vecinos de la otra parada, situada en la calle Mallorca, ante la Tarraco Arena Plaça.

En julio del año pasado, el consistorio tarraconense anunció que la parada para los tours pasaría de la Vía Augusta, ante el parque de la Reconciliació, a ser en la calle Mallorca, con el objetivo de facilitar el tráfico y reducir aglomeraciones, a pocos meses de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones de Tarragona. Ahora, el Ayuntamiento ha anunciado la firma de un decreto que permitirá que los autobuses procedentes de los cruceros que visitan la ciudad puedan estacionar en la parada habilitada a las puertas de la Part Alta de la ciudad, el centro histórico.

La consellera de Movilidad de Tarragona, Sonia Orts, destaca que “hemos escuchado a los vecinos de la zona de la calle Mallorca y hemos hecho los cambios necesarios para conseguir una movilidad más eficiente en la ciudad. De este modo no aumentamos el tráfico en aquella zona ni sacamos plazas de aparcamiento”. Por su parte, la consellera de Turismo, Montse Adan, ha puesto de relieve que “la nueva parada permite que los cruceristas lleguen directamente a la puerta de entrada de la Part Alta, cerca de la Volta del Pallol, un espacio idóneo para empezar a conocer la Tarraco Romana”.