La AP-7 en Tarragona estrenará un sistema único en Catalunya que ajusta la velocidad según el tráfico de camiones

El tramo de la autopista AP-7 entre L’Ametlla de Mar (Calafat) y Amposta contará con un sistema de señalización de velocidad variable que será único en Catalunya. La medida, que se aplicará en sentido sur a lo largo de 44 kilómetros, ajustará los límites de velocidad en función de la presencia de camiones en la vía como una de las medidas para contener las cifras de accidentes en esta vía y mejorar la seguridad.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Transportes y gestionado por el Servei Català de Trànsit (SCT), se desplegará a lo largo de 2026, tal y como ha avanzado el Diari de Tarragona. La iniciativa ha sido acordada entre la Dirección General de Carreteras y la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de mejorar la seguridad en un tramo que ya cuenta con medidas extraordinarias para reducir la siniestralidad.

A diferencia de otros sistemas similares, esta tecnología no medirá el volumen total de tráfico, sino que se centrará exclusivamente en contabilizar vehículos pesados. Mediante cámaras y sensores, se calculará el nivel de saturación provocado por los camiones y, en consecuencia, se adaptarán los límites de velocidad.

Por defecto, se mantendrán los actuales: 100 km/h para turismos y 80 km/h para vehículos pesados. Sin embargo, estos podrán variar al alza o a la baja según las condiciones del tráfico en cada momento. El rotativo local recoge las declaraciones del director del SCT, Ramon Lamiel, que señala "la densidad del transporte de mercancías" como fuente de optimización de la velocidad.

El organismo catalán también reforzará la información en este tramo de las Terres de l'Ebre con paneles informativos y radares móviles, que podrán desplazarse a distintos puntos del recorrido para mejorar el control de la velocidad.