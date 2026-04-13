Adjudicadas las obras de restauración ambiental de la línea de costa de Tarragona por más de 200.000 euros

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado las obras de restauración ambiental de los recursos naturales del camino de ronda-GR92, entre el Fortí de la Reina y el parque de los Cossis). La adjudicación se ha hecho a la empresa Ambientalia World SL por un importe de 209.728,08 euros, IVA incluido.

Esta intervención tiene como principal objetivo la mejora de este tramo del camino de ronda. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicado que “queremos recuperar y potenciar los valores ambientales y paisajísticos de la costa de Tarragona, y garantizar la integración armónica con el entorno natural y promoviendo su conservación a largo plazo”.

Las obras incluyen la retirada de escombro y desechos acumulados en el entorno, la eliminación de especies vegetales invasoras que comprometen la biodiversidad del espacio, la restauración de la traza del camino para garantizar la seguridad y accesibilidad, la instalación de elementos de apoyo como escaleras y pasamanos para facilitar el paso y la plantación de especies de vegetación autóctona para favorecer la recuperación ecológica de la zona.

Este proyecto se incluye en los trabajos de Transición verde y sostenible (Adaptación al cambio climático dentro del Pla de Sostenibilidad Turística en destino del Ayuntamiento de Tarragona, 'Tarragona entre blau i verd' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), financiado por la Unión Europea con Fondo Next GenerationEU.

La primera licitación, en septiembre del 2025, había quedado desierta. El plazo de ejecución es de 4 meses.