Los hechos delictivos diminuyeron un 9,5% en Reus en 2025

Reus se reivindica un año más como ciudad segura, con una reducción del 9,5% de los hechos delictivos durante el 2025 en comparación con el año anterior. El dato se ha analizado en la reunión de la Junta Local de Seguridad de Reus que se ha celebrado este viernes, 10 de abril, con la presencia de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y de mandos de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en Reus: Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional.

Durante la reunión se ha constatado el "buen funcionamiento del modelo policial de Reus, basado en la prevención, la colaboración entre cuerpos de seguridad, la presencia y presión policiales, y la proximidad con la ciudadanía". Un modelo, han señalado las autoridades, que se ha reforzado todavía más ente los últimos meses fijando la lucha contra la multirreincidencia como una de las prioridades de la acción policial.

La reducción del 9,5% de los hechos delictivos se apuntala en que los hechos conocidos pasan de 6.895 a 6.242, una disminución significativa que consolida la mejora de los indicadores de seguridad en la ciudad. Esta reducción de los hechos viene acompañado de un aumento del 5% de la eficacia policial, que pasa la resolución de hechos del 42,6% al 47,6%.

Descenso generalizado

Fruto del trabajo de prevención, colaboración, presión, proximidad y los dispositivos en materia de seguridad, el número de hechos delictivos, los datos muestran una disminución notable en todos los ámbitos:

Delitos contra el patrimonio: −12,2%

Delitos contra las personas: −4,2%

Delitos contra la seguridad viaria: −0,8%

Delitos contra la salud pública: +18,7%

Delitos contra el orden público: −22,9%

Los delitos contra el patrimonio son la tipología más numerosa (representan el 73% del total), pero presentan una reducción clara del -12,2%. Destacan los hurtos (38,4% de los casos), los daños (19,3% de casos) y los robos con fuerza en el interior de vehículos (11,6% de casos). El resto están por debajo del 10%. En cuanto a los delitos contra el patrimonio más sensibles, los robos con fuerza y los robos con violencia y/o intimidación, los hechos se reducen un -25,9% y un 25,3% respectivamente, respecto el año anterior. Algunos ejemplos son:

Robos con fuerza en el interior de vehículos: -32,5%

Robos con fuerza a domicilios: -25,5%

Robos con fuerza en establecimientos: -25%

Robos con fuerza en empresas: +7,5%

Lucha contra la multirreincidencia

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La lucha contra la multirreincidencia ha tenido efectos en la mejora de los datos de seguridad en Reus, especialmente en dos aspectos: por un lado, los dispositivos policiales conjuntos centrados en identificar, controlar y detener personas con un historial delictivo recurrente; y, de la otra el acceso pionero de la Guardia Urbana al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), la base de datos estatal que recoge la información sobre medidas cautelares, requisitorias y penas impuestas por los órganos judiciales con competencias penales, y que resulta de gran utilidad en la lucha contra la multireincidencia.