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Seguridad viaria

La Diputació de Tarragona inicia los trabajos de mejora de la carretera T-314 entre Reus y Cambrils

La carretera, usada por más de 6.500 vehículos diariamente, es una de las más peligrosas de la red viaria catalana

Trabajos de mejora en la carretera T-314 entre Reus y Cambrils (Baix Camp), iniciados esta semana por la Diputació de Tarragona.

Trabajos de mejora en la carretera T-314 entre Reus y Cambrils (Baix Camp), iniciados esta semana por la Diputació de Tarragona. / ACN

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Tarragona
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Este viernes la Diputació de Tarragona ha iniciado los trabajos de mejora de la seguridad viaria de la carretera T-314 entre Reus y Cambrils (Baix Camp). La actuación consiste en la reducción de la velocidad para mejorar la conducción al volante en una vía de un importante tráfico y que es considerada una de las más peligrosas de la red viaria catalana.

Las obras de mejora constan de la renovación de la señalización horizontal y vertical de la vía para reducir la velocidad máxima de circulación, que pasará a ser de 70 kilómetros por hora, excepto en dos tramos urbanos, donde la velocidad será de 30 km/h. También se prohibirán los adelantamientos y se ampliará la barrera de contención en los puntos en los que se considere oportuno.

A medio y a largo plazo, la Diputació de Tarragona tiene prevista la instalación de un reductor de velocidad en el punto kilométrico 4-450, mejorar la iluminación de la vía y la construcción de una nueva rotonda para favorecer el acceso a los caminos adyacentes a la carretera.

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La vía T-314 entre Reus y Cambrils tiene el índice de peligrosidad más alto de la red viaria catalana, según el último estudio de iRAP del RACC, presentado a finales del año pasado. Según el ente provincial, esta carretera es usada diariamente por más de 6.500 vehículos.

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