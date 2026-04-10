Seguridad viaria
La Diputació de Tarragona inicia los trabajos de mejora de la carretera T-314 entre Reus y Cambrils
La carretera, usada por más de 6.500 vehículos diariamente, es una de las más peligrosas de la red viaria catalana
Este viernes la Diputació de Tarragona ha iniciado los trabajos de mejora de la seguridad viaria de la carretera T-314 entre Reus y Cambrils (Baix Camp). La actuación consiste en la reducción de la velocidad para mejorar la conducción al volante en una vía de un importante tráfico y que es considerada una de las más peligrosas de la red viaria catalana.
Las obras de mejora constan de la renovación de la señalización horizontal y vertical de la vía para reducir la velocidad máxima de circulación, que pasará a ser de 70 kilómetros por hora, excepto en dos tramos urbanos, donde la velocidad será de 30 km/h. También se prohibirán los adelantamientos y se ampliará la barrera de contención en los puntos en los que se considere oportuno.
A medio y a largo plazo, la Diputació de Tarragona tiene prevista la instalación de un reductor de velocidad en el punto kilométrico 4-450, mejorar la iluminación de la vía y la construcción de una nueva rotonda para favorecer el acceso a los caminos adyacentes a la carretera.
La vía T-314 entre Reus y Cambrils tiene el índice de peligrosidad más alto de la red viaria catalana, según el último estudio de iRAP del RACC, presentado a finales del año pasado. Según el ente provincial, esta carretera es usada diariamente por más de 6.500 vehículos.
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