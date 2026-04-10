El Ayuntamiento de Tarragona instalará siete sensores en espacios municipales para un estudio de la calidad del aire

El Ayuntamiento de Tarragona instalará siete sensores en espacios municipales de toda la ciudad para desarrollar su propio estudio de calidad del aire. La ubicación ha sido consensuada entre los técnicos del consistorio y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que se encargará de la parte científica de la investigación, que recibió el encargo hace cerca un año por 533.000 euros.

Los aparatos se instalarán entre mayo y junio y está previsto que empiecen a recoger muestras a principios de este verano. Los sensores medirán la cantidad que hay en el aire de 72 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en dos fases, de un año cada una. Al final de los primeros doce meses se hará una recogida parcial de datos.

Los siete puntos de muestreo se repartirán entre todos los distritos. En concreto serán dos en Ponent (hogar de jubilados de Bonavista y piscina Riu Clar), dos en el centro (piscina del Serrallo y Espai Jove Kesse), uno en el sector norte (centro cívico de Sant Salvador) y el último en Llevant (Escola Arrabassada).