Tarragona deforesta 25 hectáreas de las urbanizaciones de Llevant para prevenir incendios

El Ayuntamiento de Tarragona, a través del Departamento de Protección Civil, está finalizando los trabajos para la creación y mantenimiento de franjas de protección y prevención de incendios forestales. Este año se está actuando en una superficie total de 24,8 hectáreas de las urbanizaciones de l’Escorpí, El Pinatell, Entrepins, Els Monnars, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol y Cala Romana.

La concejal de Protección Civil, Sonia Orts, ha destacado que “el trabajo que hacemos para crear y mantener las franjas forestales es esencial para proteger la ciudad y la ciudadanía. No podemos bajar la guardia en ningún momento y tenemos que continuar aplicando todas las medidas necesarias para reducir al máximo el riesgo de incendio y reforzar la prevención”. Orts ha explicado que estas intervenciones “se enmarcan en una planificación continuada que nos permite anticiparnos a los posibles escenarios de riesgo. Son actuaciones que refuerzan la seguridad de nuestro entorno y de los vecinos”.

Los trabajos forestales han consistido en la reducción de la densidad del arbolado (pino carrasco) y de la distancia entre copas, la desbrozada, la retirada de troncos, la trituración y estassada de los restos de poda. Estas tareas se enmarcan en la planificación de actuaciones definida en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del término municipal de Tarragona.

Un nuevo contrato más eficiente

Como novedad destacada, la consejera Orts ha explicado que estos trabajos formaban parte hasta ahora de un contrato de cinco años que finalizó el año pasado. El nuevo contrato ahora tiene una duración de tres años, mantiene la misma superficie de actuación y garantiza la continuidad de las tareas de mantenimiento y prevención.

El contrato se adjudicó por 90.613,27 € (IVA incluido), con un gasto anual de 30.204,42 €. “Es una mejora sustancial, puesto que con menos tiempo limpiamos 72,93 hectáreas, las mismas que en cinco años. Esto nos permite avanzar mucho en materia de prevención”, ha afirmado.

Con el sobrante del anterior contrato, desde Protección Civil se llevó a cabo la limpieza de tres parcelas municipales, dos situadas a Bosques y una a la Mora, en una actuación de mantenimiento forestal que permite mejorar el estado de estos espacios y adecuarlos a las necesidades de gestión del territorio. Se actuó en una superficie de 1,6 hectáreas de terreno forestal con una inversión próxima a los 10.000 euros.

Responsabilidad social

La concejal también ha recordado que entre el 15 de marzo y el 15 de octubre hay el periodo de mayor riesgo de incendio forestal en Catalunya y ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones, que evite cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas, y sobre todo, avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o situación sospechosa.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se recuerda la obligación de los propietarios de mantener el terreno de todas las parcelas, en buen estado de limpieza y adecuación de las condiciones de conservación, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada y evitar la continuidad horizontal entre las copas del arbolado para evitar facilitar la propagación de los incendios, hacia el interior de la urbanización o hacia la vegetación del entorno.

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